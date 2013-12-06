Две украинских биатлонистки попали в десятку лучших на втором этапе Кубка мира

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Юлия Джима допустила 1 промах и отстала от победительницы на 9,8 секунды, финишировав пятой. В свою очередь, Елена Пидгрушная допустила два промаха и отстала на 33,1 секунды, финишировав на 10-м месте.

Читайте также: Украинские биатлонистки заняли второе место на этапе Кубка мира в Сочи

В спринте быстрее всех оказалась швейцарская спортсменка Селина Гаспарян, которая несмотря на 1 промах финишировала чуть быстрее основных соперниц. Чешка Вероника Виткова, не допустившая ни одного промаха, финишировала второй, отстав на 1,2 секунды, россиянка Ирина Старых (0 промахов) – третьей – 2,1 секунды. Именитая норвежка Тора Бергер (2 промаха) показала лишь четвертый результат, отстав на 6,4 секунды.

Позже 6 декабря в программе также значится мужской спринт.