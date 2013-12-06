В Украине на завтра синоптики обещают снег и метели

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в западных областях местами 25-28 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Крыму около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла; в Карпатах в течение суток 5-10° мороза.

В Киевской области завтра ночью небольшой, днем умеренный снег; метель. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве ночью небольшой, днем умеренный снег; метель. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.