Премьер-лига: «Шахтер» и все остальные

По итогам осенней части чемпионата таблицу можно было бы условно разделить на четыре зоны. Причем, в первую входит лишь одна команда – донецкий «Шахтер». Во вторую, те, кому придется бороться за вторую путевку в Лигу чемпионов – киевское «Динамо», харьковский «Металлист», днепропетровский «Днепр» и одесский «Черноморец». В третью, подавляющее большинство команд Премьер-лиги, занимающие места с 6-го по 14-е. И, наконец, явные аутсайдеры, которыми в этом сезоне являются симферопольская «Таврия» и запорожский «Металлург».

«Шахтер» - лидер, несмотря ни на что

Нынешняя осень стала очень тяжелой для донецкого клуба. Если в прошлом году команда имела подавляющее преимущество над соперниками по чемпионату Украины, то в этом году о подобном не было и речи. Причем, это не стало следствием того, что конкуренты «подтянулись». Скорее, наоборот, уровень «Шахтера», по сравнению с прошлым сезоном, явно упал. Напомним, осенью 2012-го дончане уходили на зимнюю паузу с одним не выигранным матчем, а сейчас из 18-ти игр победили только в 13-ти, два раза сыграли вничью и трижды проиграли.

Что стало следствием такого падения? Уже не раз отмечалось, что у «Шахтера» большие кадровые потери. Команда лишилась четырех основных игроков, которые определяли игру на протяжении многих лет - Виллиан, Фернандиньо, Мхитарян и Разван Рац. Им на смену летом были куплены сразу пять футболистов - Бернард (который, несмотря на молодость, уже является игроком сборной Бразилии), Фернандо, Фред, Веллингтон Нем и Факундо Феррейра. Безусловно, все они молоды, талантливы и перспективны, но важно также и то, что, для проявления этих талантов, всем им необходимо время.

Именно время является в этом сезоне главным фактором для дончан. Осенью команда становилась лучше с каждой неделей, игроки вливались и продолжают вливаться в коллектив, о чем говорят отдельные отличные матчи. К примеру, в ноябре команда выглядела намного убедительнее, чем в сентябре.

Впрочем, сейчас всем новичкам нужно приспособиться к реалиям украинской Премьер-лиги, которая отличается от национальных чемпионатов Латинской Америки. Скажем, когда они приезжают во Львов или Луцк, им устраивают настоящую «бойню». Хотя в латиноамериканском футболе ставка больше идет на технику, чем на физику, горняки недаром проиграли матчи в этих городах – «Карпатам» 2:3 и «Волыни» 0:2. Вместе с тем, «Шахтер» стартовал в чемпионате с шести побед подряд, а в дальнейшем сумел сохранить лидирующую позицию.

Перспектива нынешнего «Шахтера» очень велика. Группа футболистов, купленных летом, гораздо перспективнее, чем были Виллиан и Фернандиньо в тот момент, когда покупали их. Другое дело, как нынешние новички будут расти и развиваться. Те же Виллиан и Фернандиньо совершили очень большой скачок в уровне мастерства, изначально приехав в Донецк только молодыми и подающими надежды, но без каких-то достижений за плечами.

Вместе с тем, стоит ожидать, что взаимопонимание в команде будет только улучшаться, а с ним - уровень командной игры и результатов. «Шахтер» движется в правильном направлении и сумел, на фоне остальных, отделаться минимальными потерями. А лишиться преимущества в 5 очков, на данный момент, кажется для «Шахтера» задачей практически нереальной.

В то же время, осень болельщики горняков и специалисты все-таки будут мерять по итогу еврокубковой кампании – попадет ли команда в плей-офф Лиги чемпионов? Это крайне важный и болезненный вопрос в Донецке. Если команда сумеет победить «Манчестер Юнайтед» в гостях и продолжит борьбу в плей-офф, то станет настоящим героем и будет оставаться им всю зиму. А поражение и «вылет» в Лигу Европы станет легким, но все-таки разочарованием. Но это уже совсем другая история, точка в которой будет поставлена 10 декабря.

«Динамо»: то в жар, то в холод

После победы над «Севастополем» (2:1) в последнем матче осенней части сезона, тренер киевлян Олег Блохин сказал, что команда на мажорной ноте уходит на зимний перерыв. Следующий матч Премьер-лиги с «Шахтером», который состоится 1 или 2 марта, будет игрой за чемпионство. Впрочем, это, скорее, хорошая мина при плохой игре. Вернее, при ее отсутствии. «Динамо», по-прежнему, лихорадит. Даже несмотря на то, что сейчас команда занимает второе место.

Летом киевляне провели масштабную трансферную кампанию, купив группу действительно хороших игроков - Мбокани, Лэнса, Беланда, Тремулинаса и Драговича. Это был выбор самого Блохина, но тренер так и не смог использовать по-максимуму все их лучшие качества и потенциал. К слову, это была самая дорогоя трансферная компания в истории «Динамо».

Но почему так произошло? Видимо, игроки не вписались в тот традиционный динамовский футбол, который исповедует Блохин. Создается впечатление, что либо они просто не понимают тренера, либо пытались его понять, но теперь уже не хотят это делать. Они «устали» от тренера. Однако и в том, и в другом случае, вполне уместной становится отставка Блохина. Причем, независимо от последнего матча года с австрийским «Рапидом» в Лиге Европы. Так как гораздо проще поменять тренера, чем опять менять полкоманды.

Президент киевского клуба Игорь Суркис по этому поводу говорил, что, если уйдет Блохин, то новым тренером обязательно станет иностранец. В последние дни появились слухи, что «Динамо» возглавит немецкий специалист.

Пока же ясно одно: Блохин провалил свою миссию. По итогам прошлого сезона команда стала третьей, чего никогда с ней не происходило за 22 года существования независимого украинского чемпионата. По ходу состязания, всю осень команда держалась на пятом месте в таблице. И только в последний момент, из-за потерь конкурентов, сумела подняться выше.

Налицо невосприятие тренера не только новичками, но и остальными игроками. Как следствие, выходка Мбокани в матче с «Туном», когда его удалили с поля за оскорбление арбитра. Кстати, следствием недопонимания между тренером и игроками можно назвать и огромный регресс португальца Велозу.

Таким образом, как в плане игровой дисциплины, так и в плане самоотдачи, и даже в плане мастерства, команда стремительно деградирует. Если раньше Блохин неоднократно повторял, что в «Динамо» равнодушных не будет, то сейчас можно констатировать: столько равнодушных к «Динамо», сколько в команде сейчас, пожалуй, еще не было никогда. Особенно, это касается иностранцев.

Что же до тренеров «с динамовским сердцем», наследников Валерия Лобановского из знаменитой команды середины 80-х годов (обладателей Кубка Кубков-1986) - Анатолия Демьяненко, Леонида Буряка, Олега Лужного, Алексея Михайличенко и того же Олега Блохина, они, похоже, свой потенциал уже исчерпали. Также как гораздо более возрастные «динамовец» Йожеф Сабо и российские специалисты Валерий Газзаев и Юрий Семин. В этой связи, наверное, приглашение иностранного специалиста в данной ситуации выглядит оптимальным решением для клубного руководства.

«Металлист»: начали за здравие…

Как здорово выглядел «Металлист» в самом начале этого сезона, так неубедителен он был в ноябре-декабре.

После того, как команду дисквалифицировали из еврокубков, все специалисты сходились во мнении, что это - огромный козырь харьковчан в Премьер-лиге. Аргументация вроде бы проста: поскольку еврокубки выматывают, на них уходит очень много сил и нервов. Но, не тут-то было.

Долгое время «Металлист», действительно, лидировал в турнирной таблице и даже имел хороший отрыв от «преследователей». Но позже команду Маркевчиса словно подменили. Харьковчане закончили осеннюю часть сезона серией из 4 матчей без побед. Начиная с 1 ноября, команда ни разу не выиграла, хотя признаки спада стали видны намного раньше. В результате, «Металлист» за месяц с небольшим растерял все то преимущество, которое с таким трудом зарабатывал ранее по ходу чемпионата.

Что случилось? Во-первых, то, что все считали преимуществом – отсутствие в еврокубках – стало проблемой. За последние годы команда уже привыкла играть в еврокубках, проводить по два матча в неделю, и им нужна была Европа. Оставшись же без международных турниров, харьковские латиноамериканцы явно заскучали. Да и приехали они в Харьков, в основном, ради того, чтобы засветиться в еврокубках. Получается, страшным ударом по клубу стало исключение из Лиги чемпионов. Тем более, что как раз в этом турнире команда не играла никогда, выступая ранее только в Лиге Европы. Харьковчане долгие годы шли к такому успеху – Лиге чемпионов. А когда уже, казалось, пришли, в дело вмешалась спортивная Фемида, в лице Арбитражного суда в Лозанне, а также КДК УЕФА. Это стало тяжелым психологическим ударом для команды.

Во-вторых, из разных источников начала появляться информация о желании игроков покинуть «Металлист». Косвенно эту информацию подтверждал и тренер Мирон Маркевич, не раз заявлявший, что «мы никого не держим». Кроме того, он также прямо говорил, что некоторые игроки в «Металлисте» явно «засиделись». А, когда бразильцу или аргентинцу неинтересно играть, толку от него мало. Остается либо «воевать» с ними – беседовать, убеждать, мотивировать, либо отпускать и менять на новых исполнителей. Видимо, «Металлист» избрал второй путь. Опять же, в пользу этого косвенно свидетельствуют слова Маркевича, который заявил, что зимой в команду будут приобретены 5-6 новых футболистов.

В-третьих, у игроков «Металлиста» с украинскими паспортами – низкая квалификация. Учитывая лимит на легионеров, это чрезвычайно острая проблема. Украинцев мало, а уровень их мастерства очень диссонирует с уровнем мастерство легионеров. Исключение составляют натурализованные украинцы - Эдмар и Девич, уже выступающие за сборную Украины. В общем, сам собой напрашивается вывод: надо покупать не только и не столько «хороших» легионеров, сколько «хороших» украинцев.

Наконец, последнее: «Металлист» - самая возрастная команда чемпионата Украины. Опыт - это хорошо, но когда нет скорости – игра идет плохо. И это еще один повод обновлять команду. Кстати, не стоит забывать и «дело Дишленковича», по которому до сих пор не ясно, украинец он или легионер. В результате, Маркевичу пришлось выпускать на поле еще одного украинца, что сказалось на качестве игры. Кроме того, над командой нависла реальная угроза технического поражения во всех матчах, где ранее играл Дишленкович. Оправиться от всех этих ударов «Металлист» пока не смог. И вряд ли сможет до конца чемпионата. Во всяком случае, сейчас ситуация выглядит так, что бороться за чемпионство команда не сможет ни при каких раскладах.

«Днепр»: последний шанс Рамоса?

Четвертый год на посту главного тренера «Днепра» находится испанский специалист Хуанде Рамос. Но пока что команда ни разу не поднялась в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги выше 4-го места. Впрочем, этой осенью у нас есть предпосылки говорить, что «Днепр», наконец-то, совершит прорыв.

Если говорить о мастерстве футболистов, то «Днепр», скорее всего, уступает и «Динамо», и «Шахтеру», и «Металлисту». Днепропетровцы компенсируют это другими качествами. Команда, в большей степени от остальных лидеров УПЛ, зависит от физической подготовки, так как подавляет соперников за счет двигательной активности игроков. «Днепр» хорош тогда, когда он «бежит». Если же команда «не бежит» – пиши пропало.

Правда, на эту осень «запала» команды хватило не до конца. Показательным стал разгром в Луганске от «Зари» (0:3). Не смог «Днепр» удержать победу и в последнем матче сезона над «Металлистом». Вместе с тем, стоит вспомнить победу над «Шахтером», когда чемпион был переигран вчистую. Даже тренер горняков Луческу, всегда встающий на сторону своих подопечных и ищущий происки врагов и арбитров, признал, что в этот раз победа «Днепра» была полностью заслуженной.

Серьезных покупок от «Днепра» в зимнее межсезонье ожидать не стоит. В последнее время клуб приучил к скромной политике на трансферном рынке. По крайней мере, траты «Днепра» несоизмеримы с тратами «Шахтера» и «Динамо». С другой стороны, это не приводит к большой очковой разнице в турнирной таблице. «Днепр», по-прежнему, среди лидеров.

Что будет с «Днепром» весной – большой вопрос. К примеру, весну-2013 команда провалила, хотя осенью в том сезоне была также хороша, как и сейчас. Этот вопрос интересен и потому, что летом заканчивается контракт у Рамоса. И, судя по всему, он не прочь его продлить. Все будет зависеть от того, выполнит ли команда задачу на сезон. А задача – попадание в Лигу чемпионов. Плюс, конечно, будет взят во внимание и конечный результат в Лиге Европы.

«Черноморец»: стабильная игра при отсутствии скамейки

Одесский «Черноморец» является одной из немногих команд, которая заставила относиться к себе с симпатией большинство любителей футбола в Украине.

Команда тренерская, целиком и полностью сделанная Романом Григорчуком. Самое интересное, что за время пребывания наставника у руля одесского клуба, «Черноморец» не потратил даже 1 миллиона евро на трансферы. Во время трансферных окон одесситы делают ставку на свободных агентов. И тем удивительнее результат команды в последних двух сезонах.

«Черноморец» является опытным и достаточно возрастным коллективом, при этом, не хватающим звезд с неба. Григорчуку удается играть на сильных качествах футболистов и максимально использовать их потенциал. На зимние каникулы «Черноморец» ушел пятым, но ни разу не отпустил соперников в отрыв и не выпадал из группы лидеров. А в какой-то момент поднялся даже на второе место, дающее право выступать в Лиге чемпионов. Это при том, что, по ходу сезона, Григорчук использовал обойму из 13-14 футболистов, которые играли еще и в Лиге Европы. Ведь у одесситов катастрофический дефицит игроков на скамейке запасных.

Уже сейчас приходится констатировать, что вне зависимости от того, выиграет ли команда в голландском Эйндховене у ПСВ, и продолжит ли выступления в Лиге Европы, команда, за осеннюю часть сезона, заслужила исключительно лестные оценки.

Все остальные

Говоря о других командах украинской Премьер-лиги, стоит отметить ряд приятных сюрпризов. Так, луганская «Заря» ушла на зимний перерыв на 6-м месте. Команда – гроза авторитетов, так как свои лучшие матчи проводит против лидеров. Как подтверждение: две победы над «Днепром», победа над «Динамо» и ничья с «Металлистом». Не хватает «Заре» только стабильности. С середняками и аутсайдерами чемпионата луганчане играют далеко не так уверенно. Также стоит отметить, что команда воспитала игрока сборной Украины Дмитрия Хомченовского, что для клуба такого уровня весьма почетно.

Еще одна команда-сюрприз этой части турнира - полтавская «Ворскла». Летом ее возглавил Василий Сачко, который, как игрок, много лет отдал команде. В связи с его назначением звучало много скептических комментариев, но, на удивление, «Ворскла» очень хорошо провела осеннюю часть чемпионата. Полтавчане сыграли вничью с «Динамо», «Металлистом» и «Днепром», а проиграли только «Шахтеру». Лишь на концовку осенней части чемпионата сил «Ворскле» не хватило, когда команда проиграла два матча подряд.

Донецкий «Металлург», очень слабо начавший чемпионат, осенью резко прибавил. Провалив старт сезона и вылетев из Лиги Европы после поражения от албанского «Кукеса», команда подверглась серьезным изменениям. Дончан возглавил российский специалист Сергей Ташуев, пришедший на смену Юрию Максимову. Но и у Ташуева не сразу все получилось – команду продолжало лихорадить. Венцом неудач стало 1:9 от киевского «Динамо», но после этого дела пошли на поправку. Тренер освоился, осмотрелся, приноровился...

Шесть матчей подряд, после поражения от «Динамо», команда не проигрывает. С «Днепром» сыграли вничью, а «Металлист» разгромили со счетом 3:0. Кстати, еще до поражения в Киеве, была ничья с «Шахтером» - 2:2. Команда пытается играть в атакующий футбол, а отношение к российскому специалисту, которое, поначалу, было скептическим, сейчас намного более уважительное.

«Ильичевец» интересен тем, что Николай Павлов использует очень много молодых игроков, поэтому нестабильность вполне понятна и объяснима. Команда чередует хорошие матчи с менее удачными. «Карпаты» еще в конце прошлой весны выставили на трансфер 19 футболистов, предложив им переподписать контракты на менее выгодных условиях. Многие от этого отказались и были переведены в дубль. Летом команду возглавил специалист из Донецка Александр Севидов, который нашел общий язык и с руководством клуба, и с игроками, многие из которых являются воспитанниками «Карпат».

Севидов взял курс на омоложение состава, но результат пришел не сразу. В целом, команда заслужила оценку «удовлетворительно». Эти «Карпаты» стали напоминать старые-добрые «Карпаты» - отчаянные, боевые. Отсутствие мастерства компенсируется бешенной самоотдачей. Не случайно команда является лидером чемпионата по количеству желтых карточек. И такая игра нравится львовским болельщикам, которые, к концу осени, стали все больше подтягиваться на трибуны. Самым же ярким впечатлением осени для львовян, безусловно, стала победа над «Шахтером» - 3:2.

Наконец, абсолютными аутсайдерами турнира являются запорожский «Металлург» и симферопольская «Таврия». И, если первый чемпион Украины - «Таврия» - еще никогда не вылетала из высшего дивизиона, то «Металлург» в последние годы постоянно «мечется» межу лигами.