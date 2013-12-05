Платини хочет заменить желтые карточки на временные удаления игрока с поля

Президент УЕФА призвал изменитьсистему наказаний в футболе, выступив за введение временных удалений вместо предупреждений, сообщает Советский спорт со ссылкой на AFP.

«Нужно наказывать игроков не желтыми карточками, а удалением на 10-15 минут, как, например, в регби», - предложил Платини.

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Как сообщал УНИАН, Платини также выступал против видеофиксации голов. «Такое может зайти далеко и без конца. Это потом никогда не остановишь. Это проблема, которой я и боюсь», – отметил М.Платини после жалоб на работу арбитров. Он считает, что в первую очередь нужно добиваться «однородности решений судей на поле», то есть – максимальной стандартизации их действий.