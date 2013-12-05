Лидер чемпионата НБА «Индиана» одержал победу в Юте

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Второе поражение в сезоне, которое «Индиана» потерпела накануне, слегка подпортило настроение команде, но не отразилось на ее игре. Уже спустя день команда провела отличный матч в Юте. На протяжении трех четвертей на площадке шла равная борьба, а четвертую 12-минутку гости выиграли с преимуществом в восемь очков, выиграв и матч в целом. Лучшим на площадке в этот вечер в составе «Индианы» стал Пол Джордж, набравший 19 очков и 6 подборов.

Идущий на втором месте в турнирной таблице «Портленд» на своей площадке одолел в сверх результативном матче «Оклахому» - 11:104. А игра с участием еще одной команды из лидирующей группы - «Сан-Антонио», в гостях против «Миннесоты» не состоялась. Матч перенесен на неопределенное время в связи с проблемами генератора на арене в Мехико-Сити, где принимает своих гостей «Миннесота».

Состоялся матч и с участием команды украинских легионеров – «Финникс» в гостях обыграл «Хьюстон» со счетом 97:88. Вячеслав Кравцов провел на паркете 16 секунд, за которые не отметился ни в одной статистической категории, а Алексей Лэнь участия в матче не принимал из-за травмы левой лодыжки.

В турнирной таблице по-прежнему лидирует «Индиана» с показателем побед и поражений 17/2. Далее идут «Портленд» - 16/3, и «Сан-Антонио» - 15/3.