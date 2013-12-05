Боксер Усик пообещал, что внимательно изучит следующего соперника

Об этом УНИАН сообщили в компании К2.

В частности, Усик отметил: "После поединка с Ромеро у меня было несколько дней отдыха и я снова приступил к тренировкам. Своего соперника изучаю, вместе с тренером и командой просмотрели несколько его боев. Боксер опытный, провел много поединков. Мы разработали схему подготовки. Вы все увидите в ринге, 14 декабря".

Усик готовится к поединку под руководством известного американского тренера Джеймса Али Башира, который является вторым тренером Чемпиона мира по версиям IBF, WBO, WBA, и IBO в супертяжелом весе Владимира Кличко.

Уроженец Нью-Джерси (США) Башир работает в профессиональном боксе уже более 40 лет и является членом «Зала боксерской славы» родного штата. В число его недавних подопечных входит известный американский супертяжеловес Монте Барретт – бывший соперник Кличко-младшего и экс-претендент на титул Чемпиона мира WBA, который под руководством Джеймса Али уже на закате своей карьеры одержал сенсационную победу в реванше с грозным Дэвидом Туа. Усик познакомился с Баширом в сентябре этого года в Австрии в тренировочном лагере Владимира Кличко, где тот готовился к бою против Александра Поветкина.

В этой связи Башир отметил: "Я познакомился с Александром в тренировочном лагере Владимира Кличко в Австрии. Мы поработали три дня в зале. И я тогда уже решил, что хочу поработать с этим боксером. Не имеет значения, что мы говорим на разных языках - мы хорошо друг друга понимаем".

Как сообщал УНИАН, второй бой Усика на профессиональном ринге, против Мендозы, состоится 14 декабря в Броварах, в ТРЦ «Терминал».