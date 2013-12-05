СМИ: Олег Блохин будет уволен после матча «Динамо» с «Рапидом»
Олег Блохин по завершении осенней части сезона может покинуть пост наставника киевского «Динамо».
Блохина отправят в отставку после 12 декабря, когда киевляне в решающем матче за выход из группы Лиги Европы встретятся с венским «Рапидом», утверждает издание «Взгляд».
При этом издание ссылается на слова немецкого агента, который в среду приезжал в Украину к своему клиенту, одному из игроков столичного клуба,
Отмечается также, что судьба Блохина от результата этой игры уже не зависит.
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Кроме того, источник сообщил, что новым рулевым «Динамо» станет один из немецких специалистов, однако имени преемника Блохина агент не назвал.
Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется экс-наставником бременского «Вердера» Томасом Шаафом и Феликсом Магатом. Магат известен как специалист, которому больше удается выводить команды из кризиса и спасать их от вылета, чем тренировать грандов. Так что высока вероятность, что это будет Шааф. К тому же он был одним из преподавателей Сергея Реброва во время тренерских курсов, которые один из ассистентов Блохина не так давно проходил в Швейцарии.