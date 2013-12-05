«Арсенал» могут исключить из Премьер-лиги 18 декабря

Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

В частности, в сообщении отмечается: «Дирекция Премьер-лиги постановила назначить дату, время и место проведения Общего собрания Участников Премьер-лиги. Заседание состоится 18 декабря 2013 г. в Киеве в отеле «InterContinental» (ул. Большая Житомирская, 2-А). Начало - 14:00. В проект повестки дня внесен вопрос об исключении ФК «Арсенал» из состава Участников ПЛ».

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Напомним, что «Арсенал» последнюю игру в Премьер-лиге провел 20 октября против киевского «Динамо». Затем команда не приняла участие в игре Кубка Украины (за что была исключена из числа участников розыгрыша турнира) и пропустила ряд матчей ПЛ. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ ранее уже принял решение исключить ФК «Арсенал» из числа участников Премьер-лиги. Вместе с тем, это решение должно быть официально утверждено руководством лиги, после чего в турнирную таблицу соревнований должны быть внесены соответствующие изменения.

Как сообщал УНИАН, накануне, 4 декабря в Киеве не состоялось отчетно-выборное собрание ПЛ, на котором должен был быть избран новый президент Премьер-лиги. Собрание не состоялось из-за отсутствия кворума. На собрании присутствовали представители 10 клубов из 16, при необходимом минимуме в 11 представителей. Кроме того, в этот же день на официальном сайте ФК «Карпаты» (Львов) появилось официальное заявление, в котором львовяне призывают ликвидировать Премьер-лигу, как организацию, дискредитировавшую себя в глазах клубов и футбольной общественности, в том числе, из-за непрозрачной финансовой политики.