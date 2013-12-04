"Днепр" и "Металлист" сыграли вничью

В Днепропетровске завершился последний матч 2013 года в рамках украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2013/14, в котором "Днепр" сыграл вничью с харьковским "Металлистом" - 2:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была доигровка матча 12-го тура ПЛ, прерванного еще 6 октября.

Второй тайм игры, сыгранный сегодня, как и предполагалось, получился весьма напряженным с многочисленными острыми моментами у ворот обеих команд. Решающим же стал эпизод произошедший за 8 минут до конца основного времени, когда Марко Девич забил единственный гол в доигровке. Если после первого тайма хозяева поля вели со счетом 2:1, то в итоге была зафиксирована ничья.

УНИАН провел онлайн-трансляцию второго тайма, по которой можно проследить за основными событиями игры.

Таким образом, на зимний перерыв лидером в турнирной таблице ушел донецкий "Шахтер" - 41 очко. у "Металлиста" и киевского "Динамо" по 36 баллов, "Днепра" и одесского "Черноморца" - по 35.

Следующий тур Премьер-лиги состоится 1-2 марта 2014 года.