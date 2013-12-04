"Днепр" - "Металлист" - 2:2: онлайн (доигровка)

Сегодня в Днепропетровске проходит заключительный матч осенней части сезона украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает харьковский "Металлист". Это доигровка поединка 12-го тура начавшегося 6 октября, но прерванного из-за проблем с освещением на "Днепр-Арене".

Напомним, что в первом тайме матча обе команды порадовали красивой и содержательной игрой. Тайм получился весьма богатым на события и результативным. "Днепр" выиграл 45-минутку со счетом 2:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию первой половины игры, по которой можно проследить за ходом противостояния.

Спустя два месяца обе команды по-прежнему находятся в лидирующей группе, хотя "Металлист" в последнее время провел серию неудачных игр. Тренер команды Мирон Маркевич накануне заявил каналу "Футбол 1": "Конечно, надо настырнее сыграть в атаке и постараться не пропустить в контратаке. У "Днепра" есть кому бежать, так что это, наверное, основное. Мы сейчас, скажем так, не в лучшей форме уже не первую игру. Но я все-таки надеюсь, что футболисты почувствуют ответственность и по крайней мере проведут игру на хорошем уровне".

Аналитики букмекерских контор также считают явным фаворитом "Днепр". На победу днепропетровцев ставки принимаются из рассчета 1,615 к 1, на ничью - 3,9 к 1, победу "Металлиста" - 6,4 к 1.

Добрый вечер!

Стали известны составы команд на второй тайм. Даже стартовыми их назвать как-то не получается.

"Днепр": Бойко, Мандзюк, Дуглас, Чеберячко, Федецкий, Канкава, Ротань, Зозуля, Коноплянка, Селезнев, Матеус. Запасные: Варцаба, Влад, Кулаков, Джулиано, Калинич, Бруно Гама, Политыло. Главный тренер: Хуанде Рамос.

"Металлист": Горяинов, Ксенз, Папа, Моледо, Азеведо, Эдмар, Диего Соуза, Бланко, Гомес, Соса, Девич. Запасные: Шуст, Марлос, Пшеничных, Нойок, Гоменюк, Красноперов, Шелаев. Главный тренер: Мирон Маркевич.

Доигровка начнется в 20.00. А пока суть да дело, телеканал 2+2, который транслировал первый тайм 6 октября, повторяет его в полном объеме. Этот же канал покажет и второй тайм игры.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Спустя почти два месяца...

47. "Днепр" развел с центра поля и предпочел сыграть назад, на вратаря Бойко. Так надежнее.

48. Команды начинают осторожно, что вообще-то удивительно. Ведь это все-таки второй тайм.

49. Зозуля пытлася обострить ситуацию у ворот харьковчан, но защитники "Металлиста" были проворнее. Забрали мяч.

50. Коноплянка совершил рейд по флангу и вошел в штрафную площадь. Удар заблокировал защитник.

51. Пока "Днепр" выглядит гораздо активнее. Хотя, по логике вещей, "Металлисту" нужно больше.

53. Еще одно теоретическое обострение от Коноплянки, но игрок выпустил мяч за боковую линию. Аут в пользу харьковчан.

54. Атака Металлиста". Потенциально опаснейшая, но заключительный удар Моледо, мягко говоря, неопасный.

56. Кажись, "Металл" разбегался. Сейчас начнется...

57. А вот и атака "Днепра". Но, Матеус слишком агрессивно обошелся с защитником.

59. Опаснейшая атака "Металлиста". Два удара: от Бланко - в перекладину, от Моледо - отбил Бойко. И следом за ним угловой, и еще один удар - мяч у Бойко.

61. Замена у "Днепра" - Джулиано вместо Селезнева. Тактические игры Рамоса.

62. Угловой подает "Днепр" и харьковчане выбили мяч ближе к центру поля.

64. Соуза пробивает из-за пределов штрафной - мяч в падении ловит Бойко.

65. Гомес и Бойко столкнулись в борьбе за мяч. Кажется, серьезная травма у вратаря "Днепра".

66. Возобновилась игра, Бойко в порядке. Выбивает мяч от ворот.

68. Моледо пытался обострить ситуацию, но заработал лишь аут.

69. Зозуля упустил реальнейший момент забить третий гол...

70. Угловой от Коноплянки - харьковчане выбили мяч.

70. Второй подряд угловой "Днепра" - результат тот же. Плюс, желтая карточка Джулиано за то, что толкнул защитника.

71. Замена в "Металлисте": Марлос вместо Гомеса.

72. Желтая карточка Бойко за задержку времени.

73. Диего Соуза замыкал головой навес с фланга - выше ворот.

75. Рамос удаляется с поля арбитром Игорем Жабченко. Тут какая-то возна у скамейки запасных "Днепра". Страсти кипят.

75. Еще и Диего Соуза вдогонку получает желтую карточку. За стычку с Рамосом.

77. Сбивают жестко Коноплянку. Кажется, игра выходит из-под контроля.

78. Опаснейший удар Марлоса - Бойко намертво забирает мяч.

79. Еще одна атака харьковчан заканчитвается стычкой Федецкого и Азеведо. Судья дает штрафной в пользу "Днепра".

81. Еще одна атака гостей - Бойко поймал мяч на самой линии штрафной.

82. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! 2:2

82. Вышедший на замену Марлос отдал мяч на Девича и тот в касание пробил в угол. Сработала замена Маркевича.

84. Дуглас получил серьезную травму. Сейчас будет замена. Влад выходит на поле.

85. Бойко поймал мяч после очередного опасного штрафного в исполнении игроков "Металлиста".

87. Пока идет борьба в центре поля. Но команды наверняка хотят выиграть. И та, и другая.

88. Матеус простреливал в штрафную - угловой.

88. Отбились харьковчане, но будет еще один угловой.

89. Канкава бил - Горяинов делает супер-сэйв!!!!

90. Еще одна опаснейшая атака "Днепра". Коноплянка запорол плохим пасом.

90+1. Арбитр добавляет 5 минут. Наверное ему тоже хочется подольше посмотреть этот классный футбол.

90+2. "Днепр" атакует и Коноплянка зарабатывает очень опасный штрафной. Предупреждение Моледо. Судья не скупится на желтые карточки.

90+3. Удар Коноплянки в "стенку".

90+4. Мяч попал Девичу в голову. Болезненная травма.

90+5. Два подряд угловых от "Днепра". Второй будут подавать с задержкой. Девич опять лежит на газоне.

90+5. Замена в "Металлисте": Гоменюк вместо Девича.

90+6. Угловой "Днепра" - мяч у Горяинова.

90+7. Еще одна опаснейшая атака "Металлиста", но мяч влетел в ворота после свистка арбитра.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

ВСЁ! Сезон в Украине прерывается на зимнюю паузу. До 1 марта. В этом году остались только матчи еврокубков.

Спасибо за внимание!

До свидания!