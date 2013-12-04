ФК «Карпаты» призывает к ликвидации Премьер-лиги

Об этом говорится в сообщении Информационного центра ФК «Карпаты», которое размещено на официальном клубном сайте.

В частности, в заявлении говорится: «На правах одного из основателей организации, которая превратилась в паразита на теле украинского футбола, ФК «Карпаты» обращается к участникам чемпионата на ближайшем Общем собрании проголосовать за ликвидацию ОПФКУ «Премьер-лига».

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Далее в заявлении объясняется такая позиция. «Как известно, в 2008 году футбольный клуб «Карпаты» (Львов) стал одним из инициаторов создания принципиально новой для украинского футбола структуры – Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига». Целью создания этой организации были вполне рациональные цели и стремление клубов элиты - передав свои телевизионные и коммерческие права в интересах ПЛ, создать современный, коммерчески привлекательный для спонсоров и болельщиков продукт, который должен был бы обеспечить клубам стабильные доходы и таким образом минимизировать их зависимость от одного инвестора. Однако в настоящее время мы вынуждены констатировать - за 5 лет деятельности ПЛ произошла полная подмена понятий задач и целей этой организации: вместо всесторонней поддержки и помощи клубам ПЛ за их же деньги превратилась в «орготдел» только одного, всем известного клуба, и в то же время в карательный орган для всех остальных, кто пропиской не вышел», - подчеркивается в заявлении.

В частности, отмечается, что сегодня, 4 декабря, в 14:00 «запланировано провести Общее собрание участников ПЛ с целью избрания, а точнее переизбрания безальтернативного и неизменного президента этой организации Виталия Данилова, который возглавил ее еще в 2008 году. Независимо от того, состоится это собрание или нет, ФК «Карпаты» не будет в нем участвовать. Причины, которые побудили нас к этому обращению, лежат на поверхности и очевидны для большинства клубов-участников соревнований».

В заявлении также отмечается, что «Карпаты» не довольны крайне неэффективной деятельностью ПЛ в ключевых вопросах по созданию коммерчески успешного медиа-продукта и поиску спонсоров чемпионата. Также клуб не устраивают постоянные манипуляции руководства ПЛ с Регламентом в части организации соревнований, потеря инструментов влияния и полномочий, непрозрачная финансовая политика Премьер-лиги, нерациональное использование средств, полученных от клубов.

Учитывая вышесказанное, во львовском клубе надеются на трезвую оценку ситуации со стороны клубов-участников ОПФКУ Премьер-лиги и хотят, чтобы Общее собрание под эгидой ПЛ состоялось еще один, последний раз. «По нашему твердому убеждению, в нынешнем виде Премьер-лига себя исчерпала, в связи с чем ФК «Карпаты» предлагает на ближайшем Общем собрании, рассмотрев вопрос о целесообразности дальнейшего существования ОПФКУ Премьер-лига, принять решение о ее ликвидации. Также предлагается создать рабочую группу с представителей футбольных клубов высшей лиги с целью во время зимней паузы в чемпионате консолидировано создать модель эффективного существования и дальнейшего развития элитного дивизиона», - отмечается в заявлении.