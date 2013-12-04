УНИАН проведет онлайн-трансляцию доигровки матча "Днепр" - "Металлист"

Сегодня в Днепропетровске состоится заключительный матч осенней части сезона украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" примет харьковский "Металлист".

Как сообщает корреспондент УНИАН, это будет доигровка поединка начавшегося 6 октября, но прерванного из-за проблем с освещением на "Днепр-Арене".

В первом тайме матча обе команды порадовали красивой и содержательной игрой. Тайм получился весьма богатым на события и результативным. "Днепр" выиграл 45-минутку со счетом 2:1. УНИАН провел онлайн-трансляцию первой половины игры, по которой можно проследить за ходом противостояния.

Спустя два месяца обе команды по-прежнему находятся в лидирующей группе, хотя "Металлист" в последнее время провел серию неудачных игр. Тренер команды Мирон Маркевич накануне заявил каналу "Футбол 1": "Конечно, надо настырнее сыграть в атаке и постараться не пропустить в контратаке. У "Днепра" есть кому бежать, так что это, наверное, основное. Мы сейчас, скажем так, не в лучшей форме уже не первую игру. Но я все-таки надеюсь, что футболисты почувствуют ответственность и по крайней мере проведут игру на хорошем уровне".

Аналитики букмекерских контор также считают явным фаворитом "Днепр". На победу днепропетровцев ставки принимаются из рассчета 1,615 к 1, на ничью - 3,9 к 1, победу "Металлиста" - 6,4 к 1.

Доигровка матча "Днепр" - "Металлист" начнется в 20.00. УНИАН проведет онлайн-трансляцию второго тайма игры.