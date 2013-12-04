«Чикаго» не смог упрочить лидерство в чемпионате НХЛ

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Даллас» уже в первом периоде создал себе комфортное преимущество в две шайбы, благодаря точным броскам Валерия Ничушкина и Алекса Шиассона. Во втором периоде на гол Эрика Коула «Чикаго» ответил тремя точными бросками Патрика Шарпа, Ника Ледди и Джонни Одуйя, сравняв счет – 3:3. Решающим стал единственный голевой бросок в заключительной 20-минутке, который на счету Антуана Росселя – 4:3.

Читайте также: "Детройт" обыграл "Оттаву" в центральном матче дня НХЛ

Ошибкой лидера в полной мере воспользовался «Сан-Хосе», обыгравший на своей площадке «Торонто» - 4:2. Здесь решающими оказались броски Брэда Стюарта и Логана Кутюра. А вот «Анахайм» свой матч проиграл «Лос-Анджелесу» в серии буллитов – 2:3, заработав лишь 1 очко.

Таким образом, у лидера сводной турнирной таблицы «Чикаго» осталось 44 очка. У «Сан-Хосе» - 43, «Анахайма» - 41. Примечательно, что все команды представляют Западную конференцию. У лучшей команды Востока «Питтсбурга» в активе 39 баллов.