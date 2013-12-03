ФИФА определила составы корзин на жеребьевку Чемпионата мира-2014

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала составы корзин, в которые помещены 32 команды-участницы предстоящего Чемпионата мира-2014 в Бразилии. Об этом сообщает официальный сайт организации.

32 команды разделены на 4 корзины. Согласно процедуре жеребьевки, из каждой корзины в каждую группу попадет по одной команде. Таким образом, будут сформированы 8 групп. Ровно половина команд, занявшие на групповом этапе 1-2 места, станут участниками плей-офф. Начиная с 1/8 финала, сильнейшую команду мира будут определять по системе с выбыванием.

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Состав корзин выглядит так: 1 - Аргентина, Бразилия, Бельгия, Колумбия, Германия, Испания, Швейцария, Уругвай; 2 - Алжир, Камерун, Чили, Кот'д-Ивуар, Эквадор, Гана, Нигерия; 3 - Австралия, Коста Рика, Гондурас, Иран, Япония, Корея, Мексиса, США; 4 - Босния-Герцеговина, Хорватия, Англия, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Португалия, Россия

Отметим, что позднее одна команда из четвертой корзины, где сейчас 9 сборных, будет перемещена во вторую, в которой на данный момент 7 команд.

Жеребьевка ЧМ-2014 состоится 6 декабря.