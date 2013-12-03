Три игрока «Шахтера» претендуют на приз лучшему бразильцу в Европе

Три игрока донецкого «Шахтера» могут выиграть приз Samba Gold.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер».

Как говорится в сообщении, стартовал ежегодный конкурс Samba Gold, в рамках которого будет определен лучший бразильский футболист, выступающий в одном из европейских чемпионатов. Победитель будет выявлен по итогам голосования трех экспертных групп: интернет-пользователи, одиннадцать экс-игроков сборной Бразилии и столько же журналистов, специализирующихся на бразильском и европейском футболе.

Среди тридцати номинантов присутствуют три игрока донецкого «Шахтера»: полузащитники Алекс Тейшейра и Дуглас Коста, а также нападающий Луис Адриано.

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В целом, список из тридцати футболистов-номинантов Samba Gold 2013 выглядит следующим образом: Данте («Бавария»); Луис Густаво («Вольфсбург»); Роберто Фирмино («Хоффенхайм»); Давид Луис («Челси»); Фернандиньо («Манчестер Сити»); Лукас Лейва («Ливерпуль»); Оскар («Челси»); Коутиньо («Ливерпуль»); Рафаэль («Манчестер Юнайтед»); Рамирес («Челси»); Адриано («Барселона»); Даниэл Алвес («Барселона»); Филипе Луис («Атлетико»); Марсело («Реал»); Миранда («Атлетико»); Алекс («ПСЖ»); Брандау («Сент-Этьенн»); Лукас («ПСЖ»); Маркиньос («ПСЖ»); Максвелл («ПСЖ»); Тьяго Силва («ПСЖ»); Эрнанес («Лацио»); Майкон («Рома»); Фернандо («Порту»); Лима («Бенфика»); Халк («Зенит»); Фелипе Мело («Галатасарай»); Алекс Тейшейра («Шахтер»); Дуглас Коста («Шахтер»); Луис Адриано («Шахтер»).

В предыдущие годы обладателями такого трофея становились Кака, Луис Фабиано, Майкон и дважды Тьяго Силва.