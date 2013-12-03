Усик проведет второй профессиональный бой против колумбийца Мендозы

Об этом УНИАН сообщили в промоутерской компании братьев Кличко К2.

Бой Усик - Мендоза состоится в рамках боксерского турнира "K2 Promotions" в ТРЦ "Терминал" (Бровары). В главном поединке вечера чемпион Европы по версии WBO в суперлегком весе, 2-й номер рейтинга WBO Сергей Федченко проведет защиту титула в противостоянии с Игнасио Мендозой из Колумбии.

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Генеральный директор "K2 Promotions" Александр Красюк в этой связи отметил: «14 декабря на Ледовой арене ТРЦ "Терминал" состоится чрезвычайно интересное боксерское шоу. Имена боксеров говорят сами за себя. В ринг выйдут Макс Бурсак, Мишико Беселия, Владимир Терешкин. Кроме того, Виктор Плотников встретится в ринге с Валерием Бражником. И, конечно, кульминацией вечера станут поединки Сергей Федченко - Игнасио Мендоза, Александр Усик - Эпифанио Мендоза».

Как сообщал УНИАН, в своем первом бою на профи-ринге 9 ноября Усик победил мексиканца Фелипе Ромеро.