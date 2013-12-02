Олег Блохин: У меня каждый день диалоги с Игорем Суркисом

После матча с «Севастополем» наставник киевского «Динамо» Олег Блохин в интервью телеканалу «Футбол» поделился своими впечатлениями о победе и мыслями о будущем в команде, которое тренер обсудит с президентом клуба Игорем Суркисом.

В частности, Блохин сказал: «Будет ли диалог с Игорем Суркисом? У нас с ним каждый день диалог. Наверное, после матча с «Рапидом» мы с ним встретимся и обсудим все наши вопросы».

Говоря о прошедшей игре с «Севастополем» тренер отметил: «На первом месте был результат, тем более, погодные условия не способствовали качественной игре. Если бы Джермейн Ленс использовал свои моменты, то все бы сложилось по-другому, но игра получилось очень тяжело. Ребята переживали из-за поражения с «Генком» и я поздравляю их с тем, что смогли сегодня добыть три очка».

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Отдельно тренер затронул и тему низкой реализации моментов: «Мы ничего не успеваем сделать, постоянно в переездах, постоянно в самолетах. Когда мы отставали на 11 очков от лидеров в чемпионате, все говорили, что нас можно списывать со счетов. Но мы подобрались к лидерам и следующая игра с «Шахтером» (состоится 1 или 2 марта - УНИАН) будет решать судьбу чемпионства, наверное».

Как сообщал УНИАН, «Динамо» выиграло в матче 18-го тура Премьер-лиги у «Севастополя» со счетом 2:1.