«Динамо» обыграло «Севастополь» в матче футбольной Премьер-лиги

В Севастополе завершился матч 18-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» обыграло «Севастополь» со счетом 2:1.

Как передает корреспондент УНИАН, благодаря этой победе киевляне вышли на второе место в турнирной таблице соревнований.

Игра в Севастополе проходила в упорной борьбе и первый тайм так и не выявил сильнейшего. На гол динамовца Джермейна Ленса на 19-й минуте ответил точным ударом на последней минуте тайма Александр Караваев. Любопытно, что в середине первого тайма игра прерывалась на несколько минут из-за сильнейшей грозы, переходящей в град.

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Во второй половине матча команды также вели приблизительно равную борьбу, а решающим стал удар головой Демьерси Мбокани, после которого мяч влетел в угол ворот «Севастополя».

Таким образом, киевляне набрали 36 очков и вышли на второе место в таблице, обойдя потерявших ранее очки харьковский «Металлист» и днепропетровский «Днепр».

Как сообщал УНИАН, 18-й тур Премьер-лиги завершится 3 декабря матчем «Черноморец» (Одесса) – «Шахтер» (Донецк). Также 4 декабря состоится доигрывание ранее прерванного матча «Днепр» - «Металлист», после чего в календаре Премьер-лиги наступит зимняя пауза. Игры турнира возобновятся в марте.