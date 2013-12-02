Теннисистка Цуренко поднялась на одно место в рейтинге

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Цуренко поднялась с 69-й на 68-ю позицию. Касательно лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной, то она осталась на 45-м месте.

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Места во второй сотне рейтинга занимают шесть украинских теннисисток, и две из них - Надежда Киченок (101-я) и Юлий Бейгельзимер (172-я), укрепили свои позиции, поднявшись на одну строчку выше каждая. На прежних позициях остались Марина Заневская (118-я), Ольга Савчук (186-я), Людмила Киченок (195-я) и Екатерина Козлова (197-я).

В ТОР-10 рейтинга изменений не произошло. Лидер мирового рейтинга американка Серена Уильямс по-прежнему опережает белоруску Викторию Азаренко и китаянку Ли На.