«Донбасс» выиграл матч КХЛ в Хабаровске

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Игра в Хабаровске стала продолжением победной серии украинской команды, которая выиграла уже пятый матч подряд. До этого, «Донбасс» выиграл все четыре игры домашней серии.

Гости открыли счет уже в середине первого периода. На 14-й минуте Лукаш Кашпар точным броско поразил ворота «Амура». А на последней минуте периода Вацлав Недорост удвоил преимущество «Донбасса». Второй период прошел в равной позиционной борьбе, где украинская команда уверенно удерживала свой перевес. А в третьей 20-минутке финский легионер команды Теему Лайне и капитан «Донбасса» Руслан Федотенко своими голами довели счет до разгромного.

Таким образом, после 32 игр на счету «Донбасса» 56 очков и команда обошла чешский «Лев» (Прага) в турнирной таблице, выйдя на 5-е место.