"Детройт" обыграл "Оттаву" в центральном матче дня НХЛ
10:45, 02 декабря 2013Спорт
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Команда Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» обыграла «Оттаву Сенаторз» в центральном матче регулярного чемпионата со счетом 4:2.
"Детройт" обыграл "Оттаву" - 4:2
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Если первый период завершился нулевой ничьей, то затем зрители увидели яркий хоккей с шестью заброшенными шайбами. Главным героем матча стал форвард «Красных Крыльев» Дрю Миллер, забросивший в этот вечер две шайбы, в том числе, третью по счету для «Детройта» - победную в игре.
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В других матчах дня «Ванкувер» обыграл «Каролину» со счетом 3:2, а «Эдмонтон» был сильнее «Далласа» в серии буллитов также со счетом 3:2.
Лидеры нынешнего сезона НХЛ в ночь на 2 декабря не играли, посему в турнирной таблице изменений не произошло. Лидируют по-прежнему «Чикаго» (44 очка), «Сан-Хосе» (41) и «Анахайм» (40).
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