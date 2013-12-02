"Детройт" обыграл "Оттаву" в центральном матче дня НХЛ

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Если первый период завершился нулевой ничьей, то затем зрители увидели яркий хоккей с шестью заброшенными шайбами. Главным героем матча стал форвард «Красных Крыльев» Дрю Миллер, забросивший в этот вечер две шайбы, в том числе, третью по счету для «Детройта» - победную в игре.

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В других матчах дня «Ванкувер» обыграл «Каролину» со счетом 3:2, а «Эдмонтон» был сильнее «Далласа» в серии буллитов также со счетом 3:2.

Лидеры нынешнего сезона НХЛ в ночь на 2 декабря не играли, посему в турнирной таблице изменений не произошло. Лидируют по-прежнему «Чикаго» (44 очка), «Сан-Хосе» (41) и «Анахайм» (40).