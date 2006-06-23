Тренер сборной Туниса знает, как обеспечить победу над Украиной
Роже Леммеру было достаточно пяти кассет
Главный тренер сборной Туниса Роже ЛЕМЕРР уверен, что знает, как обеспечить сегодня своей команде победу над Украиной, но не намерен заранее раскрывать секреты.
"Это очень странная команда, в которой многое зависит от эмоций. Сначала она терпит фиаско от испанцев - 0:4, затем громит с таким же счетом не такую уж и слабую Саудовскую Аравию. Честно, я был в шоке", - цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
По словам Р.ЛЕМЕРРА, он отлично знает, "в каком стиле играет украинская команда". "Мне запомнились те отборочные игры на Еuro-2000, когда руководимая мной команда Франции дважды сыграла вничью с Украиной. Сейчас мне было достаточно посмотреть пять кассет, чтобы понять, как действовать против этого соперника", - отметил наставник сборной Туниса.
Напомним, сегодня состоится завершающий матч на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2006 года между сборными Украины и Туниса (группа H).
19 июня на ЧМ в Германии сборная Украины выиграла у Саудовской Аравии со счетом 4:0.
В тот же день главный соперник нашей сборной в группе Н - сборная Испании - обыграла Тунис со счетом 3:1, обеспечив себе выход в 1/8 финала.
Таким образом, по итогам второго тура в группе Н лидирует сборная Испании с 6 очками (7-1). На втором месте - сборная Украины с 3 очками (4-4). На третьем месте - сборная Туниса с 1 очком (3-2). Аутсайдер группы – Саудовская Аравия с 1 очком (2-6).
Сегодня также сыграют Испания и Саудовская Аравия.