«Днепр» проиграл «Заре» в матче Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, это уже второй сенсационный результат в нынешнем туре соревнований после ничьей в матче с участием харьковского «Металлиста».

Игра в Луганске проходила в приблизительно равной борьбе, в которой решающей стала пятиминутка в середине второго тайма. На 68-й минуте бразильский легионер луганчан Данило Де Оливейра открыл счет, а спустя пять минут он сделал дубль. А в самой концовке матча Янник Боли в третий раз поразил ворота днепропетровцев.

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Еще после второго пропущенного гола игроки «Днепра» резко активизировались и попытались восстановить равновесие, но добились только удаления. Арбитр показал красную карточку Евгению Чеберячко. Более того, в добавленное арбитром время к матчу игрок «Днепра» Евгений Селезнев не реализовал пенальти.

Таким образом, на данный момент у «Днепра» 35 очков в турнирной таблице, и на данный момент команда делит второе-четвертое места с харьковским «Металлистом» и одесским «Черноморцем».

Как сообщал УНИАН, накануне «Металлист» сыграл вничью в Мариуполе с местным «Ильичевцем» - 1:1. Киевское «Динамо», донецкий «Шахтер» и «Черноморец» проведут свои матчи 18-го тура 2-3 декабря.