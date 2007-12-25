Киевское «Динамо» сыграет с «Зенитом» и ЦСКА

В феврале киевское «Динамо» проведет тренировочный сбор в испанской Марбелье, где сыграет четыре товарищеских матча.

В числе соперников клуба Юрия Семина значатся чемпион России «Зенит», а также ЦСКА, занявший в закончившемся чемпионате третье место. Матчи пройдут соответственно 10-го и 21-го февраля.

Как сообщает Советский спорт, «Динамо» также сыграет с польским ГКС и шведским «Гетеборгом».