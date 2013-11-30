«Металлист» неожиданно потерял очки в Мариуполе

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч 18-го тура Премьер-лиги.

Игра в Мариуполе, несмотря на большую разницу в классе команд, количество набранных очков и места, занимаемые в турнирной таблице, проходила в приблизительно равной борьбе. Более того, счет открыли хозяева поля, в составе которых точным ударом еще на 7-й минуте игры отличился Оливейра Майкон. И только в начале второго тайма, на 53-й минуте, Марко Девич сравнял счет – 1:1.

По ходу второй половины матча харьковчане пытались еще атаковать, но, создать по-настоящему опасных моментов так и не сумели. В отличие от хозяев поля, которые создали несколько голевых ситуаций, но удача отвернулась от них.

В других матчах тура, завершившихся на данный момент, донецкий «Металлург» разгромил полтавскую «Ворсклу» со счетом 4:1, а ужгородская «Говерла» была сильнее симферопольской «Таврии» - 2:1.

Таким образом, на счету «Металлиста» после 16 игр 35 очков и команда, по итогам тура, может опуститься на 5-е место в турнирной таблице. Днепропетровский «Днепр», киевское «Динамо», одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер» проведут свои матчи 1-3 декабря.