”Челси” остался сразу без двух вратарей

Лондонский "Челси" рискует провести напряженный новогодний отрезок матчей в чемпионате Англии по футболу без двух лучших своих вратарей, сообщают британские СМИ.

Основной голкипер Петр Чех получил травму накануне в матче с "Блэкберном", его сменщик Карло Кудичини продолжает восстанавливаться после повреждения ребра.

Обследования, проведенные в воскресенье и понедельник, не позволили выяснить, как долго продлится отсутствие Чеха, у которого, скорее всего, травма бедра. По сообщению официального сайта "Челси", в команде надеются на скорейшее восстановление чешского голкипера - равно как и Кудичини.

Скорее всего, ворота "Челси" в ближайших трех матчах против "Астон Виллы" 26 декабря, "Ньюкасла" 29-го и "Фулхэма" 1 января будет защищать третий вратарь команды - португалец Илариу.