Евгений Червоненко получил новую должность

Евгения ЧЕРВОНЕНКО Кабинет Министров Украины назначил председателем Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщал УНИАН, Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 было создано в августе с.г.

31 октября Кабинет Министров Украины утвердил Положение о Национальном агентстве по вопросам Евро-2012. Согласно документу, Нацагентство является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через вице-премьер-министра.

Сегодня, 24 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил Е.ЧЕРВОНЕНКО от должности главы Запорожской облгосадминистрации в связи с переходом на другую работу.

Е.ЧЕРВОНЕНКО возглавлял Запорожскую ОГА с декабря 2005 года.