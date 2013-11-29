Игрок ФК "Днепр" Зозуля продлил контракт на четыре года
17:21, 29 ноября 2013Спорт
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Игрок днепропетровского клуба "Днепр" и сборной Украины по футболу Роман Зозуля продлил контракт со своим клубом на 4 года.
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В сообщении сказано: "Переговоры ФК «Днепр» и Романа Зозули относительно продления его контракта завершены успешно. Новое соглашение Романа с клубом будет действовать до 30 июня 2018 года".
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Об этом сообщает официальный сайт днепропетровского клуба.
Ранее, по слухам, заинтересованность в приобретении игрока, выражали как украинские, так и зарубежные клубы.
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