Игрок ФК "Днепр" Зозуля продлил контракт на четыре года

В сообщении сказано: "Переговоры ФК «Днепр» и Романа Зозули относительно продления его контракта завершены успешно. Новое соглашение Романа с клубом будет действовать до 30 июня 2018 года".

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Об этом сообщает официальный сайт днепропетровского клуба.

Ранее, по слухам, заинтересованность в приобретении игрока, выражали как украинские, так и зарубежные клубы.