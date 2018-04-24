Украина в еврокубках: три из четырех

Уже давно в рамках одного игрового дня команды не одерживали три победы в четырех матчах. При этом, сумел порадовать даже одесский «Черноморец», чьи перспективы продолжить борьбу в плей-офф обрели реальные черты. Единственный же, кто проиграл, тем самым существенно усложнив свои перспективы на продолжение борьбы на международной арене весной, стало киевское «Динамо».

К сожалению, болельщики столичного клуба уже привыкли в этом году к хроническим неудачам. Серия без проигрышей, длившаяся последних полтора месяца, прервалась в самый неподходящий момент. И теперь уже нет оснований говорить, что команда вышла из кризиса. К тому же, в национальном чемпионате киевляне, по-прежнему, занимают малопривлекательное для себя и собственных болельщиков 5-е место.

А вот кто удивил в хорошем смысле, так это донецкий «Шахтер» разгромивший в среду испанский «Реал Сосьедад». Причем, победа была добыта на чистом классе. Команда использовала свои моменты и добилась крупного счета, несмотря на довольно посредственную игру. Как говорится в подобных случаях, игра забывается, а результат остается.

В плей-офф через «Олд Траффорд»

Игра в первом тайме в исполнении «Шахтера» была далека от идеала. До перерыва горняки так и не смогли захватить инициативу и позволили сопернику создать несколько моментов у ворот Андрея Пятова. Тем не менее, даже в этой ситуации, команда сумела открыть счет, а затем удержать минимальное преимущество.

Уже после перерыва, в самом начале второго тайма, горнякам удалось провести быстрый гол, после чего все стало ясно: соперник «поплыл», а украинский чемпион играл в свое удовольствие. Тогда же и стало очевидно, что это команды абсолютно разного уровня.

Любопытно, что это была дуэль самого возрастного и самого молодого наставников в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. И опыт взял верх. В послематчевом флэш-интервью тренер команды из Сан-Себастьяна выглядел обескураженным и потерянным. Если в предыдущих матчах «Реал Сосьедад» смотрелся достойно, то в Донецке ему устроили «показательную порку».

Впрочем, нас больше интересует судьба украинской команды. И «Шахтер» как раз свою задачу еще не решил. В заключительном туре, на легендарном стадионе «Олд Траффорд», ему нужно будет сыграть против «Манчестер Юнайтед» не хуже, чем немецкому «Байеру» – в Сан-Себастьяне. Учитывая тот факт, что «Реал Сосьедад» сейчас далеко не в лучшем психологическом состянии, «добить» соперника - вполне посильная для немцев задача.

Кстати, разница между «Шахтером» и «Байером» в турнирной таблице всего 1 очко. Но, если, например, «Байер» сыграет вничью, а «Шахтер» оступится, преимущество по дополнительным показателям будет у немецкого клуба. В личных встречах «Байер» выиграл дома у «Шахтера» со счетом 4:0, а в Леверкузене была зафиксирована ничья — 0:0.

Многие болельщики «Шахтера» уповают на то, что МЮ в матче последнего тура будет немотивирован, но это вряд ли серьезный козырь для «Шахтера». Во-первых, МЮ тоже нельзя проигрывать, ведь в этом случае команда упустит первое место. Это означает, что при жеребьевке плей-офф им достанется более серьезный соперник в 1/8 финала. Во-вторых, на то он и «Манчестер Юнайтед», чтобы иметь два десятка футболистов высочайшего уровня. Кто бы не вышел на поле, это серьезные мастера. Тем более, если выйдут игроки второго эшелона, которые имеют огромнейшую мотивацию пробиться в основной состав. В-третьих, английские клубы, и МЮ – в особенности, никогда не играют на своем поле «спустя рукава». Это не в традициях английского футбола. Ну, например, вы видели когда-нибудь полупустые трибуны на английских стадионах в еврокубках?

В общем, рассчитывать на победу, которая позволит обезопасить «Шахтер» от посягательств немцев на второе место, довольно сложно. А, значит, рассчитывать нужно не только на себя, но и на поддержку «Реал Сосьедад» в домашней игре с «Байером». В любом случае, уже на послематчевой пресс-конференции в Донецке, тренер испанского клуба пообещал выставить сильнейший состав и постараться добыть свою первую победу в Лиге чемпионов. Все-таки для чего-то эта команда участвовала в элитном турнире.

«Динамо» на краю пропасти

Киевляне в очередной раз умудрились проиграть команде, которой не должны были проигрывать, априори. Во всяком случае, это утверждали многочисленные специалисты еще до игры. Да и тренер киевлян удивлялся, как его команда сумела проиграть еще в первом матче, который состоялся в Киеве, бельгийскому «Генку». В четверг Олегу Блохину пришлось сильно удивится во второй раз. Чего, кстати, он и не скрывал.

Игра началась для киевской команды более чем удачно. Уже на 9-й минуте Андрей Ярмоленко вывел «Динамо» вперед и, казалось, ничто не предвещает беды. Но уже к перерыву бельгийцы вели с разницей в два мяча — 3:1.

Что же произошло? В общем-то, ничего нового - очередной провальный матч «Динамо». Целая группа игроков «выпала» из командных действий. Тремулинас, Бельханда, Ленс и Идейе явно не понимали: зачем они находятся на поле и что им тут делать. Полузащитники очень вяло и неохотно участвовали в отборе мяча, а невнятная игра центральных защитников – Хачериди и Драговича - лишь добавляла сумбура в действия команды, когда она пыталась отбиваться от атак более слабого бельгийского клуба, имеющего весьма скромные задачи на матч. Позицию на правом фланге обороны занимал Гусев, который, опять же, явно чувствовал себя не в своей тарелке. Последняя капля - абсолютно неудачные замены, которые не смогли изменить ход игры. Это, кстати, впоследствии признал и сам Блохин.

Впрочем, плюсов тренеру это не добавило. Красноречивой была и истеричная реакция Олега Блохина на пресс-конференции. В последнее время он крайне неадекватно реагирует на журналистов, воспринимая любой, даже самый безобидный вопрос, как провокацию в свой адрес. И выглядит это, по меньшей мере, смешно.

Тем не менее, шансы на выход в плей-офф у команды остаются высокими. В последнем туре киевлян устроит даже ничья в игре на своем поле с венским «Рапидом». А вот шансы на первое место уже окончательно утеряны.

Устроит ли второе место при отсутствии цельной командной игры Игоря Суркиса? Президент обещал, что решение по Блохину будет принято после завершения осенней части сезона. Более того, в одном из недавних интервью он говорил, что команда обязательно должна занимать первое место в группе. Мол, это даже не обсуждается. В любом случае, «час Х» для Блохина близок. И, кажется, шансы Олега Владимировича остаться во главе «Динамо» тают на глазах.

«Днепр» доказал уважение к Лиге Европы

Принципиально иная ситуация в этом сезоне в еврокубке складывается у днепропетровского «Днепра». Команда досрочно, за два тура до финиша группового турнира, обеспечила себе место в плей-офф. Вместе с итальянской «Фиорентиной» днепропетровцы деклассировали румынский «Пандурий» и португальскую «Пасуш ди Феррейру».

Накануне игры против «Пандурия» в Днепропетровске, Хуанде Рамос пообещал, что его команда будет бороться за победу в любом матче. В том числе, в оставшихся двух, ничего не значащих в Лиге Европы с турнирной точки зрения. И слова испанского специалиста не разошлись с делом у днепропетровцев.

Тренер выставил на игру футболистов, получающих в этом сезоне мало игрового времени. Но, если у них существуют проблемы с игровой практикой, то с мотивацией, как оказалось, проблем никаких. Замысел сработал в полной мере: «Днепр» играл с большим желанием и не оставил сопернику никаких шансов. Итоговый счет — 4:1 — говорит сам за себя.

Во втором тайме на поле появились совсем молодые Близниченко и Сваток, для которых это - дебют на евроарене. Кстати, именно об их шансах появиться на поле на предматчевой пресс-конференции, состоявшейся за день до игры, спрашивали тренера днепропетровские журналисты. Вместе с тем, Федецкий, Ротань, Коноплянка и Матеус получили возможность отдохнуть перед важным матчем против «Зари» и доигровки с «Металлистом» в рамках украинской Премьер-лиги.

Наверное, главное, что принес этот матч - Рамос должен быть доволен своим ближайшим резервом. К тому же, очки накануне потеряла «Фиорентина», сыгравшая вничью в Португалии с «Пасуш» - 0:0. А это делает шансы «Днепра» получить первое место в итоговой турнирной таблице вполне реальными. Теперь днепропетровцам нужно просто победить во Флоренции, с любым счетом.

Такая задача для них вполне по силам. Ведь итальянские клубы, в отличие от тех же английских, с трудом скрывают свое безразличие к Лиге Европы. Тем более, когда основная задача на групповой турнир уже выполнена.

«Черноморец» получил шанс

Наиболее сложная ситуация с выходом из группы накануне 5-го тура была у «Черноморца». Многие болельщики и специалисты уже даже не рассматривали одесситов в качестве участников плей-офф. Тем не менее, именно в четверг Фортуна повернулась к одесситам лицом. Причем, как это зачастую бывает, в самый последний момент.

Одесситам для продолжения борьбы за выход из группы, как минимум, нужна была победа в домашнем матче с хорватским «Динамо» из Загреба. Но у них снова возникли проблемы с реализацией.

Впрочем, везет тому, кто везет. На протяжении всего матча (особенно после пропущенного мяча) «Черноморец» оказывал сильное давление на ворота соперника, и, в конце концов, соперник не выдержал. Сработало старое и самое опасное оружие команды – стандарты. Оба гола были забиты после угловых. Также сработали замены Романа Григорчука. Все три футболиста, выходившие на поле по ходу матча, приложили руку к забитым голам. В итоге — 2:1.

Интересно, что победа, в итоге, так и не дала одесситам никаких привилегий перед последним туром. Соперник команды в борьбе за второе место - голландский ПСВ, в свою очередь, уступил в гостях болгарскому «Лудогорецу». Таким образом, одесситам для того, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за второе место, можно было даже сыграть вничью с «Динамо». В любом случае, в Эйндховене команде нужна будет только победа.

Ведь даже сам факт таковой важен для «Черноморца»: после игры с «Динамо» было видно, как радовалась команда и насколько эмоционально переживал этот результат Роман Григорчук. Эта победа очень важна как с психологической точки зрения, так и с позиций рейтинга Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Ну и просто добавит настроения одесситам перед выездом в Голландию. Команда должна была поверить, что может побеждать. И в плане обретения уверенности в собственных силах значение этого результата переоценить сложно.

В любом случае, тот факт, что команда до последнего сохраняет шансы на выход в плей-офф, уже очень серьезный результат для Романа Григорчука. Ведь тренер использует обойму из 13-14 футболистов, его ресурс крайне ограничен. Несмотря на это, «Черноморец» добивается результатов.

В Голландии же шансы на победу есть. ПСВ проводит крайне невыразительный сезон и даже в чемпионате своей страны занимает только 8-е место. Очень много разговоров ведется и о возможной отставке тренера Филиппа Коку, что не может не вносить сумятицу в коллектив. Кроме того, сейчас команда у ПСВ очень молодая, тогда как «Черноморец» относится к числу самых возрастных в Украине. В решающий момент опыт может сыграть ключевую роль.

… Последний тур станет решающим для трех украинских команд. Если «Динамо» не сумело досрочно завоевать путевку в плей-офф, то «Черноморец» не лишился всех шансов на попадание в следующий раунд. Наконец, очень запутанная ситуация у «Шахтера», который, с одной стороны, может занять третье место в группе и выбыть в Лигу Европы, с другой - завоевать первое место. Впрочем, не стоит забывать и «Днепр», пообещавший бороться за первое место в группе до конца.

Групповой этап завершится менее чем через две недели. А, значит, стоит запастись терпением. Будет интересно.

Кирилл Стадниченко