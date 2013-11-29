Биатлонистка Абрамова завоевала бронзу на этапе Кубка ІBU

Об этом УНИАН сообщили в Федерации биатлона Украины.

Абрамова с высокой скоростью преодолела дистанцию, но была неточна на двух огневых рубежах в "стойке", где промахнулась по разу. В итоге, 2 минуты штрафа не позволили ей занять высшую ступень пьедестала. Победительнице Ольге Подчуфаровой из России украинка проиграла 48,1 секунды, а занявшей второе место еще одной россиянке Валентине Назаровой и вовсе 5,3 секунды.

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Четвертое место в индивидуальной гонке досталось еще одной украинке Яне Бондарь.

Отметим, что какое-то время наши спортсменки даже находились на первых двух строчках финишного протокола, но затем в системе было откорректировано штрафное время Подчуфаровой и Назаровой. Со времени россиянок было снято по одной ошибочно приплюсованной штрафной минуте, что вывело их на вершину пьедестала почета.

Кроме двух обладательниц призовых мест, в украинской команде кубковые очки смогли набрать Надежда Белкина (25-е место) и Ирина Варвинец (32).

Как сообщал УНИАН, на этой неделе проходят параллельно этапы Кубка IBU и Кубка мира. На этапе Кубка мира сборная Украины в первой же гонке –смешанной эстафете - завоевала бронзовую медаль.