”Манчестер Юнайтед” предлагает за Калиниченко 11 миллионов долларов

Полузащитник сборной Украины и московского "Спартака" Максим Калиниченко заинтересовал скаутов "Манчестер Юнайтед". Как сообщает официальный сайт английского клуба, именно украинец произвел на них наибольшее впечатление.

Напомним, что Калиниченко был признан лучшим игроком матча против Саудовской Аравии, в котором он отдал две голевые передачи и забил гол.

Скаут сайта ManUtd.com Сарб составил своеобразную анкету футболиста:

Максим Калиниченко Позиция: крайний полузащитник

Матч, в котором за ним наблюдали: Саудовская Аравия – Украина. Украина победила со счетом 4:0.

Ключевой момент: четвертый гол в матче. Также надо отметить, что он был назван лучшим игроком матча.

Сильные стороны: умение бить по воротам, а также умение отдать пас. По стилю напоминает Дэвида Бекхэма.

Слабые стороны: часто получает желтые карточки, не умеет играть в отборе.

Целесообразность приобретения: Калиниченко 27 лет, и он находится на пике своей карьеры. Он может забрасывать мячи в штрафную так, как это делал Бекхэм.

Стоимость: стоимость его увеличится после чемпионата мира. Впрочем, "Спартак" должен согласиться продать его за 11 миллионов долларов.

РБК