"Днепр" и "Черноморец" выиграли в Лиге Европы

Днепропетровский "Днепр" выиграл матч 5-го тура Лиги Европы УЕФА у румынского клуба "Пандурий" со счетом 4:1, а одесский "Черноморец" переиграл хорватское "Динамо" из Загреба - 2:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, после этих матчей "Днепр" продолжает борьбу за первое место в итоговой турнирной таблице, а "Черноморец" - борьбу за попадание в плей-офф

Днепропетровцы досрочно, за два тура до окончания группового турнира обеспечили себе место в плей-офф, напару с итальянской "Фиорентиной" деклассировав "Пандурий" и португальский "Пасуш де Феррейра". Тем не менее, как и обещал накануне матча тренер днепропетровцев Хуанде Рамос, раслабиться команда себе не позволила.

Уже на 12-й минуте Никола Калинич открыл счет, а на 56-й Роман Зозуля удвоил преимущество "Днепра". Правда, на 70-й минуте Эрик Перейра реализовал пенальти и, тем самым, сократил разницу в счете. Но, в дальнейшем третий гол в составе "Днепра" забил Евгений Шахов. А крупным счет счет сделал Сергей Кравченко - 4:1.

Таким образом, на счету "Днепра" 12 очков и они вплотную приблизились к "Фиорентине", потерявшей очки в Португалии - 0:0. Сейчас у "фиалок" 13 баллов и судьба первого места в группе решится в очном матче команд в последнем туре во Флоренции.

Для одесситов возможная победа в матче с "Динамо" давала шанс продолжить борьбу за выход в плей-офф. И сопротивление хорватов было сломлено на последней минуте игры. На гол Фатоша Бечирая на 20-й минуте, одесситы ответили точным ударом головой после розыгрыша углового Алексея Антонова - 1:1. А уже в добавленное арбитром время победный гол забил Анатолий Диденко.

В параллельном матче группы болгарский "Лудогорец" обыграл голландский ПСВ со счетом 2:0. Таким образом, у болгарского клуба в таблице 13 очков, ПСВ - 7, "Черноморца" - 7 и "Динамо" - 1. Судьба второго места в группе в этой паре решится в матче ПСВ - "Черноморец", который состоится ровно через две недели, 12 декабря.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня свой матч 5-го тура Лиги Европы проиграло киевское "Динамо", уступившее бельгийскому "Генку" - 1:3.