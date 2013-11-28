Блохин: Хотите снять Блохина – снимайте

Главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Олег Блохин после матча с бельгийским "Генком" в рамках Лиги Европы (1:3) ответил на вопросы журналистов.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба

В частности, на вопрос о том что команда не проявляет активности во многих матчах этого сезона тренер ответил: "Скажите тогда, в каких еще (кроме сегодняшнего)? Перечислите! Хотите снять Блохина –снимайте, пишите дальше. Вы видите, считаете только плохие моменты. Объективности в вашей оценке быть не может".

Комментируя игру Блохин отметил: "Сказать, что я расстроен – ничего не сказать. По тому, как игра складывалась, не мог представить, что могли проиграть. Все началось с пенальти. Я правда так и не понял, был там на самом деле фол в штрафной или нет. Во втором тайме творилось что-то непонятное. Создавали моменты и после второго гола, контролировали игру. Не могу сказать, что Генк нас переигрывал. Не ожидал сегодня 1:3, честное слово, не ожидал. Многих игроков своей команды я не узнал сегодня на поле".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА бельгийскому "Генку" со счето 1:3.