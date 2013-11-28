В Генке завершился матч пятого тура Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" проиграло "Генку" со счетом 1:3.

Как сообщает корреспондент УНИАН, после этого матча киевляне потеряли шансы на то, чтобы занять первое место в группе, но продолжают борьбу за место в плей-офф.

Матч начался для киевлян очень удачно. Уже на 9-й минуте счет открыл Андрей Ярмоленко. Но, спустя всего 8 минут, на 17-й, Евгений Хачериди сбил в своей штрафной Беннарда Кумордзи и получил желтую карточку. А Йелле Воссен реализовал пенальти, пробив в противоположный угол от того, куда прыгнул Максим Коваль.

Судьба матча решилась в концовке первой половины. На 37-й минуте Беннард Кумордзи вывел свою команду вперед, а на 40-й - Беньямин де Кеулар довел преимущество до двух голов - 3:1.

Во втором тайме киевляне пытались атаковать, но бельгийцы умело оборонялись, без особых проблем доведя матч до победы.

В параллельном матче этой группы в Вене австрийский "Рапид" выиграл у швейцарского "Туна" со счетом 2:1.

Таким образом, после 5 туров у "Генка" 11 очков и гарантированное первое место в группе. У "Динамо" - 7 баллов, "Рапида" - 6, "Туна" - 3.

В последнем туре в Киеве сойдутся "Динамо" и "Рапид", которые разыграют второе-третье места в таблице и путевку в плей-офф - 1/16 финала.