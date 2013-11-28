Украинские биатлонисты не попали в десятку лучших гонки этапа Кубка мира

Об этом сообщает официальный сайт Международного биатлонного союза (IBU).

Лучшим среди украинцев в этой гонке стал Сергей Семенов, занявший 11-е место. Он совершил 2 промаха, отстав от победителя в итоговом протоколе на 3 мин. 12 сек. Остальные украинцы не попали даже в Тор-50 по итогам соревнований. От Украины в индивидуальной гонке также участвовали Андрей Дериземля, Роман Прима, Сергей Седнев и Дмитрий Пидручный.

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Победителем первой индивидуальной гонки сезона стал француз Мартен Фуркад, а компанию на подиуме ему составили австрийцы Симон Эдер и Даниэль Мезотич.

Как сообщал УНИАН, этап Кубка мира в Эстерсунде продлится до 1 декабря.