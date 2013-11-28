Тренер "Будівельника" считает, что его команда готова к игре с ЦСКА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на открытой предматчевой тренировке.

Багатскис сказал: "По настрою видно, что мы готовы к игре. Мне нравится в этих ребятах то, что они долго не живут прошлым. Это очень важно в профессиональном спорте. Удачно или неудачно ты сыграл, важно делать выводы. Мы делаем выводы, изменения тоже есть. Нам нужно еще идти вверх, каждый раз играть лучше, показывать лучший баскетбол".

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Также тренер отметил сильные стороны соперника: "ЦСКА играет в терпеливый баскетбол, они хорошо используют все ошибки, все подарки соперника. И они также, как и «Нантер», «Барселона» или «Фенербахче», наказывают, если мы будем куда-то спешить. Да, в Евролиге мы пока неопытная команда. Мы не можем играть против таких команд досконально. Мы должны включать прессинг и не сворачивать никуда. А когда мы начинаем спешить, делаем ненужные действия в нападении, то тогда начинаются проблемы. Нельзя здесь играть в хаотичный баскетбол. Тут сильные имена, тут опытные команды, которые могут этим воспользоваться. А дальше мы получаем -10 очков и снова идет равная игра. Главное – играть без спадов, играть в свой баскетбол, не смотреть на табло и работать на площадке 40 минут".

Говоря о персоналиях в своей команде, Багатскис заявил: "Так, как я вижу позицию Кука – это одно, Минард играет на другой позиции сейчас, и Блейку тоже найдем место. Как видите, мы пока не можем вытянуть игры Евролиги. Тут давление, другие скорости, так что подкрепление было нужно, и спасибо клубу, что мы смогли взять Кука".

Как сообщал УНИАН, матч Евролиги "Будівельник" - ЦСКА состоится 29 ноября в киевском Дворце спорта в 19.00. Игру будет транслировать телеканал "2+2".