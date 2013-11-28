Сборная Украины по футболу опередила сборную России в новом рейтинге ФИФА

Сборная Украины поднялась с 20 на 18 строчку обновленного рейтинга Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Украинская команда теперь имеет в своем активе 907 баллов.

В свою очередь сборная России в обновленном рейтинге опустилась с 19 на 22 позицию, имея в активе 870 баллов.

Тройка лидеров осталась неизменной. Это сборные Испании, Германии и Аргентины.

Рейтинг ФИФА:

1 /1/. Испания - 1507 очков

2 /2/. Германия - 1318

3 /3/. Аргентина - 1251

4 /4/. Колумбия - 1200

5 /14/. Португалия - 1172

6 /6/. Уругвай - 1132

7 /8/. Италия - 1120

8 /7/. Швейцария - 1113

9 /8/. Нидерланды - 1106

10 /11/. Бразилия - 1102

...18 /20/. Украина - 907

... 22 /19/. Россия - 870.