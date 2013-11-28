Сборная Украины по футболу опередила сборную России в новом рейтинге ФИФА
12:44, 28 ноября 2013Спорт
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Лидерство сохраняют чемпионы Европы и мира испанцы
Сборная Украины піднялася у рейтингу ФІФА
Сборная Украины поднялась с 20 на 18 строчку обновленного рейтинга Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Украинская команда теперь имеет в своем активе 907 баллов.
В свою очередь сборная России в обновленном рейтинге опустилась с 19 на 22 позицию, имея в активе 870 баллов.
Тройка лидеров осталась неизменной. Это сборные Испании, Германии и Аргентины.
Рейтинг ФИФА:
1 /1/. Испания - 1507 очков
2 /2/. Германия - 1318
3 /3/. Аргентина - 1251
4 /4/. Колумбия - 1200
5 /14/. Португалия - 1172
6 /6/. Уругвай - 1132
7 /8/. Италия - 1120
8 /7/. Швейцария - 1113
9 /8/. Нидерланды - 1106
10 /11/. Бразилия - 1102
...18 /20/. Украина - 907
... 22 /19/. Россия - 870.
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