Тренер «Шахтера» Луческу считает, что игра с «Реал Сосьедадом» получилась тяжелая

Главный тренер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Мирча Луческу считает, что матч с испанским «Реал Сосьедадом» (4:0) в Лиге чемпионов получился тяжелым.

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба «Шахтера».

В частности, тренер отметил: «Как и предполагалось, получилась тяжелая игра, в особенности в первом тайме. В дебютные 10-15 минут «Реал Сосьедад» имел существенное преимущество. Мы, к сожалению, никак не могли отобрать мяч. Они хорошо его контролировали. Сюрпризом для «Реала» наверняка стал тот угловой, который мы быстро разыграли и после которого забил Адриано. В конце первого тайма испанцы оказали некоторое давление на наши ворота, создали несколько моментов, и хорошо, что их не реализовали. Ключевым моментом был прессинг, после которого мы отобрали мяч. Он дошел до Тейшейры, который забил второй гол. После этого, кажется, «Сосьедад» понял, что сегодня в Донецке им ловить нечего».

По словам тренера «Шахтера», «мы хорошо контролировали мяч, провели много комбинаций. По существу, с того момента итог был решен. Когда счет стал 2:0, «Сосьедад», естественно, раскрылся. Это позволило нам проводить быстрые контратаки, появились свободные зоны. Наши скоростные футболисты, разумеется, только этого и ждут. Конечно, сравнить эту игру нельзя с матчами против МЮ и «Байера», потому что тогда соперники до конца придерживались избранной тактики, а «Реал Сосьедад» раскрылся».

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Говоря о персоналиях, тренер отметил Бернарда и Луиса Адриано: «К сожалению, Бернард пока не до конца знает принципы нашей игры. Ему нужно время. Как я уже говорил, он не прошел с нами сборы, не принимал участия в товарищеских матчах. Не говорю, конечно, о его высоком индивидуальном мастерстве, о том, что он спокойно может обыграть один в один любого соперника. Но до конца, могу сказать, он наши принципы еще не понимает. Что касается Луиса Адриано, то он отработал максимально, к нему нет ни одной претензии. У него, конечно, больше опыта выступлений на таком уровне, чем у многих других».

Говоря о прогнозе на исход борьбы за выход в плей-офф, Луческу отметил: «Есть две недели, чтобы хорошо подготовиться к матчу в Манчестере. Чтобы пройти дальше, другого варианта¸ кроме как обыгрывать МЮ, у нас нет. Будем делать все возможное, чтобы это осуществить».

Как сообщал УНИАН, «Шахтер» разгромил в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА испанский «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) со счетом 4:0 и вышел на второе место в турнирной таблице, опередив немецкий «Байер» из Леверкузена, который уступил английскому «Манчестер Юнайтед» с еще более крупным счетом – 0:5.