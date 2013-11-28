Капитан "Шахтера" Срна считает, что "кто больше бегает, тот и выигрывает"

Капитан донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна считает, что «кто больше бегает, тот и выигрывает».

Об этом он заявил после матча, комментируя победу своей команды над испанским «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В частности, Срна отметил: ««Шахтер» всегда очень много бегает. Кто больше бегает, тот и выигрывает».

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Отвечая на вопрос об эмоциях после игры, хорватский легионер заявил: «Считаю, что нам сегодня все вернулось. С «Байером» мы действовали хорошо, но не победили – не хватало удачи. Сегодня «Шахтер» играл на победу. Как я сказал на предматчевой пресс-конференции, так и было: мы хотели все 90 минут прессинговать, ведь это был последний матч в Донецке в этом году. Думаю, мы сделали хороший подарок. Нужно отметить Дугласа и Тейшейру, которые хорошо провели поединок, и всю команду. Сегодня был настоящий «Шахтер». От нас ожидали такой игры и такого результата. Впереди два важных матча – в Одессе и Манчестере. Играть на «Олд Траффорд» – это праздник футбола. Поэтому все впереди».

Как сообщал УНИАН, «Шахтер» разгромил в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА испанский «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) со счетом 4:0 и вышел на второе место в турнирной таблице, опередив немецкий «Байер» из Леверкузена, который уступил английскому «Манчестер Юнайтед» с еще более крупным счетом – 0:5.