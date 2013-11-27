"Шахтер" разгромил "Реал Сосьедад" в Лиге чемпионов

В Донецке завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" обыграл испанский "Реал Сосьедад" со счетом 4:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта победа позволила горнякам выйти на второе место в турнирной таблице.

Клуб из Сан-Себастьяна смог играть более-менее на равных с горняками только в первом тайме. Но, даже в эти 45 минут, горняки сумели забить первый гол и повести в счете. А после перерыва "Шахтер" забил еще три гола и, в итоге, разгромил соперника. УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, где можно проследить за ходом игры.

В параллельной игре группы "А" немецкий "Байер" из Леверкузена проиграл английскому "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:5. Немцы позволили донецкому клубу опередить себя в турнирной таблице и выйти на второе место.

Таким образом, у МЮ после 5 туров на счету 11 очков и манкунианцы возглавляют турнирную таблицу группы А. Далее идет "Шахтер" - 8 баллов, "Байер" - 7, "Реал Сосьедад" - 1.