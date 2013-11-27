"Шахтер" - "Реал Сосьедад" - 4:0: онлайн

Сегодня в Донецке состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет испанский "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Победа в этом матче очень важна для "Шахтера", который ведет борьбу за второе место в группе и продолжение борьбы весной в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент у горняков 5 очков в турнирной таблице и команда отстает от английского "Манчестер Юнайтед" и немецкого "Байер" (Леверкузен), у которых, соответственно, 8 и 7 баллов. Ближайший соперник украинского клуба занимает последнее место в турнирной таблице с 1 очком в активе.

Несмотря на статус аутсайдера соперника, главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу накануне предсказал, что будет очень сложный матч и его команда сумеет добиться успеха только в том случае, если проявит максимальную ответственность и будет биться в этой игре до последней минуты. В свою очередь, капитан "Шахтера" Дарио Срна пообещал, что горняки будут прессинговать соперника на протяжении всех 90 минут.

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом игры ФК "Шахтер". Ставки на победу украинского клуба в конторах принимаются в среднем из расчета 1,64 к 1, в то время как на ничью - 4,25 к 1, а на победу испанцев - 5,9 к 1.

Добрый вечер!

Начинаем онлайн-трансляцию.

Стали известны стартовые составы команд:

Состав "Шахтера": 30. Пятов, 33. Срна (к), 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук, 6. Степаненко, 8. Фред, 20. Дуглас Коста, 29. Тейшейра, 10. Бернард, 9. Луис Адриано.

Запасные: 32. Каниболоцкий, 38. Кривцов, 3. Хюбшман, 17. Фернандо, 11. Эдуардо, 28. Тайсон, 19. Феррейра.

Состав "Реала Сосьедада": 1. Браво, 19. Кадамюро, 15. Ансотеги, 6. Иньиго Мартинес, 24. Де ла Белья, 4. Элустондо, 10. Хаби Прието (к), 14. Пардо, 18. Кастро, 11. Вела, 7. Гризманн.

Запасные: 13. Субикарай, 3. Микель Гонсалес, 23. Рос, 20. Хосе Анхель, 28. Гастаньяго, 9. Ахиррече, 8. Сеферович.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Капитан "Шахтера" Срна, как и полагается капитану, уже на первой минуте пітается обострить ситуацию у ворот испанцев. Пока защитник блокирует его подачу с фланга.

3. А вот и первый момент у испанцев. И здесь защитники на высоте, выбивают мяч в аут.

4. Еще один потенциально опасные навес для испанцев - вне игры.

6. Удар Велы легко нейтрализует Пятов. Пока, за исключением момента Срны, мяч все время у гостей. Они захватили контроль над игрой.

7. И тут же ответ Бернарда. Вратарь "Реал Сосьедад" тоже уверен в себе и хладнокровен.

8. Еще один навес Срны - защитники перехватывают мяч.

9. Угловой в исполнении "Реал Сосьедад" заканчивается тем, что защитник выбивает мяч ближе к кромке поля.

10. Тейшейра опасно бьет по воротам - угловой.

11. И после розыгрыша углового еще одна опасная атака горняков - вратарь соперника начеку.

12. Еще один угловой "Шахтера", после которого защитники вынесли мяч к центру поля.

13. Дончане понемногу приходят в себя. А то первые минуты напомнили парижский матч Франция - Украина. Уже больше недели прошло, а раны все бередят воспоминания.

15."Шахтер" комбинирует, но пока без толку.

16. А вот и первая желтая карточка - Ракицкий сфолил на Веле.

17. Бернард имел опаснейший момент, но попал в сетку с внешней стороны ворот. Обидно...

18. Опять "Шахтер" опасно атакует - аут.

19. И тут же опаснейшая атака испанцев. Вела сплоховал в выгоднейшем моменте, не сумел послать мяч "верхом" над Пятовым.

21. Игра слегка успокоилась, но "Шахтер" контролирует мяч.

23. Фол в атаке у "Шахтера". Слишком активным оказался Адриано.

24. Опаснейший штрафной испанцев. Пятов поймал мяч на "ленточке".

25. Ответ "Шахтера". Тейшейра неточно бьет по воротам.

27. Адриано бьет мимо из выгоднейшей позиции!!!!! Правда, было "вне игры".

29. Испанцы не могут ответить. Слишком насыщенна оборона горняков.

31. Пришел черед ошибаться Фреду. Сначала неудачно подал в штрафную, а в следующем эпизоде сыграл рукой.

34. Силовая борьба перед штрафной испанцев заканчивается опаснейшим стандартом для горняков.

35. Срна бьет в перекладину!!!! Аййй....

36. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!! АДРИАНО!!!!!!!!!

37. Быстрый розыгрыш углового, прострел Косты и замыкание Адриано. Красивая получилась комбинация.

39. Тут же еще один угловой - но быстрый второй гол у горняков не получился.

40. Коста бьет в угол!!!! Вратарь на угловой переводит мяч.

41. В последние минуты полное преимущество "Шахтера". Был бы очень кстати второй гол.

43. Опаснейший момент у испанцев! Все началось с несогласованности Шевчука и Пятова. Угловой едва не привел к голу. Откровенно повезло...

44. Два подряд опаснейших штрафных в исполнении "Реал Сосьедада".

45. Вроде отбились. Ценой крайне болезненной травмы Степаненко. Ну, Вы поняли, куда мяч попал...

ПЕРЕРЫВ

Крайне неоднородный первый тайм получился. Испанцы начали его и закончили массовыми атаками. И в некоторых моментах горнякам просто повезло. Зато середину тайма дончане провели образцово-показательно. На протяжении 20-25 минут имели полное преимущество, могли забить не единожды, правда, забили все-таки лишь раз. И то, не в самой выгодной ситуации. Были моменты и получше. Тем не менее, игра забывается, а результат остается. Пока горняки побеждают. И если Мистер их "накрутит" в перерыве (некоторые, такое впечатление, витают в облаках), то все должно закончиться хорошо. Постучим по дереву. Ну, те кто за "Шахтер" болеет.

НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ

46. Тайм начался с атаки "Шахтера". Степаненко пробил, мягко говоря, мимо. Как говорили в моем детстве "по воробьям".

48. ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ТЕЙШЕЙРА!!!!!!!

49. Ввод мяч в игру Пятова, ошибка Мартинеса и очень красивый удар Тейшейры.

50. Очень своевременный и нужный гол. Теперь будет гораздо легче. Можно сказать, что победа у горняков почти в кармане. Хотя, суеверным можно и не говорить.

51. Ответ испанцев - опасный удар рядом со штангой Гризманна.

52. Бернард едва не сделал счет крупным. Продолжает "Шахтер" давить.

54. Угловой испанцев - Пятов надежен.

55. Продолжают испанцы атаковать. Пятов блокирует опаснейший удар Гризманна.

57. Предупреждение Степаненко. Грубо сыграл против Гризманна в центре поля, самого активного из испанцев.

59. Кстати, в Донецке на трибунах пустые кресла. Что очень удивительно для матчей Лиги чемпионов в этом городе.

61. Еще один момент у "Шахтера", но защитники вовремя заблокировали мяч.

64. Сдулся мяч. Весьма комичная ситуация для матчей такого уровня. С другой стороны, это говорит о напряженности и плотности игры...

66. Матч как-то вяло тянется к финалу. Что удивительно. Ни горняки, ни испанцы не проявляют ни малейшей активности.

68. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! КОСТА!!!!!!!!!

70. Взрыв, так взрыв. После минут пяти полного обоюдного простоя, сначала опаснейший выпад испанцев и тут же ответ горняков. Трехходовка Срна - Тейшейра - Коста. Великолепный удар Дугласа под перекладину.

72. Замена в "Шахтере" - вместа Адриано вышел Феррейра.

73. Тейшейра едва не забивает четвертый!!!! Перемудрил бразилец.

75. Еще одна замена в "Шахтере": Эдуардо вышел вместо Тейшейра.

76. И тут же опаснейший штрафной в исполнении Кастро - мяч проходит рядом со штангой.

77. Еще один опасный момент у "Реал Сосьедада" - Сеферович бьет выше ворот.

78. И еще один удар испанцев - мимо ворот.

81. Тайсон едва не завершил точным ударом опаснейший штрафной "Шахтера".

82. А вот и Пятов вступил в игру. И очень удачно. У испанцев был момент.

83. На трибунах 44 тысячи болельщиков. Этот то что я раньше писал - ни намека на аншлаг. Очень странно для Донбасс-Арены.

84. Желтая карточка Кучеру - за затяжку времени. Совсем необязательно это было.

86. Команды уже попросту доигрывают мяч. Одни не особо хотят, другие уже не могут. Глаза не горят у испанцев.

87. ГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! КОСТА!!!!!!!

88. Дубль Дугласа после внезапной контратаки "Шахтера", когда казалось, что уже все закончилось. Браво!

90. 2 минуты добавил судья. Спрашивается, зачем?

91. Кстати, "Манчестер Юнайтед" громит "Байер" в Леверкузене с таким же счетом - 4:0. А это значит, что горняки выходят на второе место в турнирной таблице!!!!!

МАТЧ ОКОНЧЕН!!!!!

ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.

До свидания!