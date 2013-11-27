Блохин был удивлен результатом первой игры с «Генком»

Об этом, как сообщает пресс-служба ФК «Динамо», он заявил на предматчевой пресс-конференции перед ответной игрой двух команд в Бельгии.

В частности, Блохин сказал: «Скорее, я был удивлен результатом. Ни при каких условиях не должны были проигрывать в Киеве. Но результат игры определяется голами».

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Касательно подготовки к ответному матчу тренер заметил: «Мы показали команде голы в матче «Генк» - «Остенде», когда «Генк» проиграл со счетом 0:4. Когда мы играли первый матч, «Генк» был на шестом или седьмом месте, а сейчас если бы они выиграли у «Остенде», были бы в лидерах национального чемпионата. За это время команда изменилась. Мы будем это учитывать».

Также тренер отметил, что прибывшие в Генк игроки «все здоровы, на всех рассчитываем».

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы УЕФА «Генк» - «Динамо» состоится 28 ноября.