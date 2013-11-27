Женская сборная Украины по гандболу выиграла Кубок Турчина

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом году в соревнованиях, прошедших в киевском Дворце спорта, участвовали четыре команды.

Украина была представлена двумя сборными – молодежной и национальной. И основная команда выиграла оба матча, и полуфинальный, и финальный. Накануне украинки обыграли российскую клубную команду «Ростов-Дон» - 28:22, а сегодня были сильнее национальной сборной Беларуси – 27:24.

Что касается «молодежки», то на оба матча проиграла. Накануне украинки не нашли аргументов в матче с командой Беларуси – 19:27, а сегодня проиграли в игре за третье место ростовчанкам со счетом 28:30, оставшись на последнем месте в таблице.

Справка УНИАН. Ежегодный турнир «Кубок Турчина» посвящен памяти тренера Игоря Турчина. Он создал женскую гандбольную команду «Спартак» (Киев) — 20-кратного чемпиона СССР (1969—1988), 13-кратного победителя Кубка Европейских чемпионов (1970—1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985—1988). В 1976 году был признан лучшим тренером мира. За выдающиеся достижения в спорте Турчин и его команда занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Женская сборная СССР, возглавляемая Игорем Турчиным, заняла 1-место на Олимпийских играх в Монреале (1976) и Москве (1980), была бронзовым призёром Олимпиады в Сеуле (1988), дважды побеждала на чемпионатах мира (1982, 1986), в 1975 и 1978 становилась серебряным призёром мировых первенств, в 1973 — бронзовым.