Южненский "Химик" проиграл матч баскетбольного Кубка Европы "Нижнему Новгороду"

Как передает корреспондент УНИАН, в этом матче встречались лидеры турнирной таблицы группового этапа.

На протяжении трех четвертей матча на площадке шла приблизительно равная игра. Перед заключительной 10-минуткой преимущество российского клуба составляло минимальные «+4». А в концовке соперник полностью переиграл южненцев, выиграв четверть со счетом 30:14.

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Лучшим игроком матча в составе гостей стал Ромэо Тревис, набравший 12 очков.

Таким образом, «Химик» потерпел третье поражение в группе при 4 победах и опустился со второго на третье место в турнирной таблице. У россиян же по-прежнему первое место – 6 побед при 1 поражении.