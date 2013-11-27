Южненский "Химик" проиграл матч баскетбольного Кубка Европы "Нижнему Новгороду"

19:56, 27 ноября 2013
Спорт
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Баскетбольный клуб «Химик» (Южный, Одесская обл.) проиграл матч 7-го тура Кубка Европы в гостях российскому БК «Нижний Новгород» со счетом 86:66.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом матче встречались лидеры турнирной таблицы группового этапа.

На протяжении трех четвертей матча на площадке шла приблизительно равная игра. Перед заключительной 10-минуткой преимущество российского клуба составляло минимальные «+4». А в концовке соперник полностью переиграл южненцев, выиграв четверть со счетом 30:14.

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Лучшим игроком матча в составе гостей стал Ромэо Тревис, набравший 12 очков.

Таким образом, «Химик» потерпел третье поражение в группе при 4 победах и опустился со второго на третье место в турнирной таблице. У россиян же по-прежнему первое место – 6 побед при 1 поражении.

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