ФИФА решила все-таки наказать сборную Украины

Также было решено подтвердить санкции, вынесенные Дисциплинарным комитетом 27 сентября 2013 года в полном объеме, в том числе и проведение одного официального матча без зрителей.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Первый домашний матч отборочного турнира на чемпионат мира-2018 сборная Украины проведет без зрителей. Кроме того, стадион «Арена Львов» дисквалифицирован на весь цикл отборочных матчей ЧМ-2018. Вместе с тем, запрет ФИФА на проведение матчей на львовском стадионе не касается матчей отбора на чемпионат Европы-2016.

ФФУ также обязали выплатить штраф в размере 45 тыс. швейцарских франков и предупредили относительно возможных нарушений в будущем.

Напомним, что Дисциплинарный комитет ФИФА наказал Украину на основании отчета организации FARE, которая утверждала, что 6 сентября во Львове во время проведения матча Украина – Сан-Марино болельщики вывешивали баннеры с нацистской символикой, а также оскорбляли на расовой почве игрока украинской команды натурализованного бразильца Эдмара Галовского.