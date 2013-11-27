"Шахтер" и "Реал Сосьедад" сыграют матч в Донецке на морозе

Об этом УНИАН сообщила синоптик сайта Opogode.ua Наталья Диденко.

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Говоря о прогнозе погоды в Донецке на сегодняшний вечер, Диденко отметила: "Температура воздуха снизится до 2-4 градусов мороза. При этом осадки маловероятны, скорость ветра составит 5-10 м/с".

Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал Сосьедад" состоится на "Донбасс-Арене" 27 ноября в 21.45.

Сайт УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.