"Шахтер" и "Реал Сосьедад" сыграют матч в Донецке на морозе
16:49, 27 ноября 2013Спорт
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Донецкий "Шахтер" и испанский "Реалд Сосьедад" сыграют матч 5-го тура футбольной Лиги чемпионов на морозе.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча / Фото: newsradio.com.ua
Об этом УНИАН сообщила синоптик сайта Opogode.ua Наталья Диденко.
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Говоря о прогнозе погоды в Донецке на сегодняшний вечер, Диденко отметила: "Температура воздуха снизится до 2-4 градусов мороза. При этом осадки маловероятны, скорость ветра составит 5-10 м/с".
Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал Сосьедад" состоится на "Донбасс-Арене" 27 ноября в 21.45.
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