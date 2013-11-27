УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал Сосьедад"

Сегодня в Донецке состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет испанский "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Как сообщает корреспондент УНИАН, победа в этом матче очень важна для "Шахтера", который ведет борьбу за второе место в группе и продолжение борьбы весной в плей-офф Лиги чемпионов.

На данный момент у горняков 5 очков в турнирной таблице и команда отстает от английского "Манчестер Юнайтед" и немецкого "Байер" (Леверкузен), у которых, соответственно, 8 и 7 баллов. Ближайший соперник украинского клуба занимает последнее место в турнирной таблице с 1 очком в активе.

Несмотря на статус аутсайдера соперника, главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу накануне предсказал, что будет очень сложный матч и его команда сумеет добиться успеха только в том случае, если проявит максимальную ответственность и будет биться в этой игре до последней минуты. В свою очередь, капитан "Шахтера" Дарио Срна пообещал, что горняки будут прессинговать соперника на протяжении всех 90 минут.

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом игры ФК "Шахтер". Ставки на победу украинского клуба в конторах принимаются в среднем из расчета 1,64 к 1, в то время как на ничью - 4,25 к 1, а на победу испанцев - 5,9 к 1.

Матч "Шахтер" - "Реал-Сосьедад" начнется в Донецке на "Донбасс-Арене" в 21.45.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.