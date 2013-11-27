"Динамо" отправилось на матч Лиги Европы без трех игроков основного состава

Киевское "Динамо" отправилось в Бельгию на матч 5-го тура футбольной Лиги Европы против бельгийского "Генка" без трех игроков основы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер киевлян Олег Блохин на матч взял 19 игроков, среди которых нет Данило Силвы (из-за травмы, полученной в матче с "Говерлой"), а также Лукмана Аруны, который, отбыл в Германию на операцию. Кроме того, из-за дисквалификации пропустит матч нападающий Дьемерси Мбокани.

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Есть проблемы и у Андрея Ярмоленко, который не вышел в стартовом составе игры с "Говерлой". Полузащитника беспокоит задняя поверхность бедра, но, по словам врачей, футболист наверняка сможет сыграть в Лиге Европы, говорится в сообщении.

В Бельгию отправились: вратари - Александр Шовковский, Максим Коваль, Артур Рудько; защитники - Александар Драгович, Домагой Вида, Бенуа Тремулинас, Евгений Макаренко, Евгений Хачериди; полузащитники - Мигель Велозу, Огнен Вукоевич, Джермейн Ленс, Роман Безус, Олег Гусев, Сергей Сидорчук, Андрей Цуриков, Юнес Беланда, Дуду; нападающие - Андрей Ярмоленко, Браун Идейе.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы "Генк" - "Динамо" (Киев) состоится в четверг, 28 ноября.