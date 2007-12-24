Убийца брата Кахи Каладзе получил 25 лет тюрьмы

В понедельник 24 декабря суд Тбилиси приговорил Левана Цинцадзе, признанного виновным в похищении и убийстве Левана Каладзе, брата защитника сборной Грузии по футболу Кахи Каладзе, к 25 годам лишения свободы. Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в течение месяца, сообщает Лента.ру.

Леван Каладзе был похищен в центре Тбилиси в мае 2001 года. Преступники получили от семьи Каладзе выкуп в размере 600 тысяч долларов, но, несмотря на это, брат футболиста был убит. Его обезглавленное тело было найдено в январе 2006 года. Позже останки Левана Каладзе были идентифицированы.

Виновными в похищении и убийстве брата защитника "Милана" признаны еще три человека. В марте 2007 года суд Тбилиси приговорил к 25 годам лишения свободы Давида Асатиани. Мераб Амисулашвили получил пять лет тюрьмы, так как согласился свидетельствовать против своего сообщника.

Четвертый приговоренный по делу об убийстве Левана Каладзе, Теймураз Гагнидзе, в настоящее время находится во Франции, и вопрос о его экстрадиции пока не решен.