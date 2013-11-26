«Донбасс» выиграл у магнитогорского «Металлурга» в матче КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был третий матч домашней серии украинского клуба.

Игра в Донецке началась более чем уверенно для хозяев льда, которые в первом периоде забили два гола. На 11-й минуте счет открыл Олег Пиганович, а на 18-й Максим Якуценя удвоил перевес «Донбасса». Тем не менее, в середине второго периода гости сумели отыграться благодаря точным броскам Сергея Мозякина и Ярослава Хабарова – 2:2.

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Решающей в этом матче стала середина третьего периода, когда на 51-й минуте финский легионер дончан Теему Лайне забросил победную шайбу – 3:2. А когда «Металлург» заменил вратаря на шестого полевого игрока в попытке спастись, Клей Уилсон поразил пустые ворота магнитогорцев. Но четвертая шайба была не засчитана, так как пересекла линию ворот уже после финальной сирены.

Таким образом, после 30 игр на счету «Донбасса» 51 очко и команда делит 5-6 места с чешским клубом «Лев» из Праги.